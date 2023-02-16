Burak Surmeli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Burak Surmeli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Burak Surmeli kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Burak Surmeli ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Burak Surmeli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Burak Surmeli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Burak Surmeli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Burak Surmeli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Burak Surmeli 16 Eylül 1992 tarihinde Antalya şehrinde doğmuştur.  Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Burak Surmeli Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Burak Surmeli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gümüşhanespor futbol takımında oynamaktadır. Gümüşhanespor takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Burak Surmeli'nin Gümüşhanespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Burak Surmeli Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/brksurmeli7/

Burak Surmeliboyu ve yaşı kaç

Burak Surmeli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Burak Surmeli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Burak Surmeli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Burak Surmeli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Trabzonspor U21

1 Eylül 2011 yılında Sarıyer

5 Eylül 2013 yılında Darıca GB

26 Ağu 2016 yılında Ankara Demir

1 Temmuz 2018 yılında Tire 1922 Spor

15 Temmuz 2019 yılında Kırklarelispor

6 Ocak 2020 yılında 1928 Bucaspor

26 Ağu 2021 yılında Serik Belediye

7 Temmuz 2022 yılında Orduspor 1967

13 Ocak 2023 yılında Gümüşhanespor

Burak Surmeli kimdir

Burak Surmeli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Burak Surmeli şuan Gümüşhanespor takımında oynamakta ve 79 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

CLK Spor

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Burak Surmeli nereli

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