Burak Tasdemir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Burak Tasdemir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Burak Tasdemir kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Burak Tasdemir ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Burak Tasdemir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Burak Tasdemir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Burak Tasdemir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Burak Tasdemir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Burak Tasdemir 23 Nisan 1993 tarihinde Mus şehrinde doğmuştur.  Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Muhammed Burak Taşdemir şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Burak Tasdemir Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Burak Tasdemir, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ağrı 1970 Spor futbol takımında oynamaktadır. Ağrı 1970 Spor takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Burak Tasdemir'nin Ağrı 1970 Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Burak Tasdemir Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/buraktasdemirr11/

Burak Tasdemirboyu ve yaşı kaç

Burak Tasdemir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Burak Tasdemir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Burak Tasdemir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Burak Tasdemir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Eylül 2012 yılında Siirtspor

1 Ağu 2013 yılında Pazarspor

22 Temmuz 2014 yılında Akhisarspor U21

1 Eylül 2014 yılında Kocaeli Birlik

30 Haziran 2015 yılında Akhisarspor U21

28 Ağu 2015 yılında Sivas Belediye

30 Haziran 2016 yılında Akhisarspor U21

18 Temmuz 2016 yılında Nazilli Bld

10 Ocak 2017 yılında Akhisarspor U21

13 Ocak 2017 yılında Hatayspor

30 Haziran 2017 yılında Akhisarspor U21

18 Ağu 2017 yılında Sakaryaspor

18 Ocak 2018 yılında Akhisarspor U21

19 Ocak 2018 yılında Amed SK

7 Ocak 2020 yılında Kırşehir Bld

16 Eylül 2020 yılında Nevşehir Bld

30 Temmuz 2021 yılında Mardin 1969

12 Ocak 2022 yılında Pazarspor

25 Temmuz 2022 yılında Karaköprü Bld

26 Ocak 2023 yılında Ağrı 1970 Spor

Burak Tasdemir kimdir

Burak Tasdemir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Burak Tasdemir şuan Ağrı 1970 Spor takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Antalya Yolspor, Varsakspor, Keciören Sportif, Antalyaspor, Kadriye Spor

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Burak Tasdemir nereli

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