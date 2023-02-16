Burak Temir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Burak Temir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Burak Temir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Burak Temir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Burak Temir 9 Şubat 2000 tarihinde Mersin şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Burak Temir Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Burak Temir, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alanya Kestelspor futbol takımında oynamaktadır. Alanya Kestelspor takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Burak Temir'nin Alanya Kestelspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Burak Temir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Burak Temir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Burak Temir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Burak Temir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Nisan 2018 yılında G.Birliği U21

3 Temmuz 2018 yılında Trabzonspor

4 Temmuz 2018 yılında 1461 Trabzon

30 Haziran 2019 yılında Trabzonspor

2 Eylül 2019 yılında BB Bodrumspor

21 Ocak 2020 yılında Trabzonspor

31 Ocak 2020 yılında Yomra Spor

3 Ağu 2020 yılında Trabzonspor

17 Eylül 2020 yılında İskenderun FK

14 Ocak 2022 yılında Osmaniyespor FK

30 Haziran 2022 yılında İskenderunspor

26 Temmuz 2022 yılında Alanya Kestel

Burak Temir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Burak Temir şuan Alanya Kestelspor takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Burak Temir Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Demirtasgücüspor (2013-2014), Ciftlikköy Adonisspor (2014-2015), Besiktas JK (2015-2016), Feriköy (2016), Ciftlikköy Adonisspor (2016), Genclerbirligi SK (2016-2018)

Türkiye U19 takımında 15 numaralı formasıyla 9 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Türkiye U18 takımında 9 numaralı formasıyla 21 Şubat 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.