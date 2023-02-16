Burak Yamac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Burak Yamac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Burak Yamac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Burak Yamac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Burak Yamac 29 Mart 1998 tarihinde Kahramanmaras şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Burak Yamaç şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Burak Yamac Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alp Sengunler yapmaktadır. Burak Yamac, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Iğdır FK futbol takımında oynamaktadır. Iğdır FK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Burak Yamac'nin Iğdır FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Burak Yamac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Burak Yamac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Burak Yamac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Burak Yamac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Beşiktaş U21

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

18 Şubat 2019 yılında Mladost Kakanj

18 Eylül 2020 yılında Çatalcaspor

1 Temmuz 2022 yılında Iğdır FK

Burak Yamac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Burak Yamac şuan Iğdır FK takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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