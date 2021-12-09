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  3. Burak Yılmaz attı, Lille son 16'ya kaldı! Krala Fransız taraftarlardan büyük övgü!

Burak Yılmaz attı, Lille son 16'ya kaldı! Krala Fransız taraftarlardan büyük övgü!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son maçında Milli oyuncularımızın yer aldığı Lille, deplasmanda Wolsburg'a konuk oldu. Burak Yılmaz'ın perdeyi açtığı karşılaşmayı kazanan konuk ekip, adını son 16'ya yazdırdı.

Burak Yılmaz attı, Lille son 16'ya kaldı! Krala Fransız taraftarlardan büyük övgü!

Milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın kadrosunda bulundurduğu İtalyan ekibi Lille, UEFA Şampiyonlar Ligi son grup maçında deplasmanda Alman ekibi Wolfsburg ile karşılaştı. Milli golcü Burak Yılmaz'ın da ağları havalandırdığı karşılaşmada Fransız ekibi 3-1'lik skorla gülen taraf oldu. Maçın ardından taraftarlar sosyal medya üzerinden Burak Yılmaz'a övgüler yağdırdı.

LİLLE SON 16'DA

Volkswagen Arena'da oynanan mücadelede Lille, 11. dakikada Burak Yılmaz'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. İlk yarısında başka gol olmayan karşılaşmanın ikinci yarısında Fransız ekibi fişi çekti. 72. dakikada Jonathan David ve 78. dakikada Angel Gomes'in golleriyle skoru 3-0 yapan Lille'e 89. dakikada Renato Steffen'den cevap gelse de bu gol Wolfsburg için yeterli olmadı ve konuk ekip ekip karşılaşma 3-1 kazandı.

Burak Yılmaz attı, Lille son 16'ya kaldı! Krala Fransız taraftarlardan büyük övgü!

PERFORMANSI GÖZ DOLDURDU

Burak Yılmaz takımı adına attığı golle bir kez daha adını tarihe yazdırmayı başardı. 36 yaşındaki golcü oyuncu, bu golle birlikte Fransız bir kulüp ile Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en yaşlı oyuncu oldu. Öte yandan Fransız taraftarlar da Burak Yılmaz'ın bu performansına şapka çıkardı. Yıldız golcü beğeni topladı.

Burak Yılmaz attı, Lille son 16'ya kaldı! Krala Fransız taraftarlardan büyük övgü!

YUSUF VE ZEKİ DE FORMA GİYDİ

Dönem dönem performansıyla eleştirilen Burak Yılmaz'ın geçtiğimiz haftalarda taraftarlarla arası açılmıştı. İşler kötü gittiğinde duygularına hakim olamayan yıldız futbolcu hakkında taraftarlar bu gol ile yeniden kendine geleceğini ve takıma katkı sağlayacağını düşünüyor.

Burak Yılmaz attı, Lille son 16'ya kaldı! Krala Fransız taraftarlardan büyük övgü!

Öte yandan diğer Milli futbolcularımızdan Zeki Çelik ilk 11'de karşılaştığı maçın 83. dakikasında yerini Tiago Djaló'ya bırakırken Yusuf Yazıcı ise 84. dakikada J. Ikoné yerine oyuna dahil oldu.

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