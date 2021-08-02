Burak Yılmaz finalde PSG'yi de boş geçmedi! Lille 1-0 PSG maç sonucu Geçtiğimiz sezon şampiyon olarak büyük bir başarıya imza atan Lille'de Milli oyuncularımız gösterdiği performanslar beğeni toplamıştı. Dün akşam Fransa Kupası'nı alan PSG ile Süper Kupa mücadelesine çıkan Lille, Burak Yılmaz'ın asist yaptığı maçı 1-0 kazanarak tarihinde ilk kez Süper Kupa kazandı. Burak Yılmaz etkili oyunuyla maçın adamı seçildi.

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Ligue 1 şampiyonu Lille ve Fransa Kupası şampiyonu Paris Saint-Germain, Fransa Süper Kupası maçı için İsrail'in Tel-Aviv kentinde karşı karşıya geldi. Burak Yılmaz, Lille kulübüne imza attığı 1 Ağustos 2020 tarihinden tam 1 yıl sonra bu kez Fransa Süper Kupası'nı kaldırdı. Yılmaz, maçın oyuncusu seçildi. ASİST YAPTI 35 yaşında Avrupa'ya transfer olma başarısı gösteren tecrübeli futbolcumuz yeni sezona da hızlı başladı. 1-0 kazanılan kupa maçının oyuncusu seçilen Burak Yılmaz, 90 dakika forma giydiği maçta Xeka'nın attığı golün asistini yaptı. Yusuf Yazıcı 79’da oyuna girdi. Zeki ise cezası nedeniyle kadroda yer almadı. LİLLE TARİHİNDE BİR İLK Son düdüğün çalmasıyla birlikte Lille futbolcuları, Ligue 1 şampiyonluğunun ardından Fransa Süper Kupası'nı da kazanmanın mutluluğunu yaşadı. Burak Yılmaz da sevincini Türk arkadaşlarıyla paylaştı. Fransa'da son 7 sezonun Süper Kupa şampiyonu PSG'yi mağlup etmeyi başaran Lille, tarihinde ilk kez Süper Kupa'yı müzesine götürmüş oldu. Lille