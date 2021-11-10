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  3. Burak Yılmaz Milli takımı bırakacak mı? Flaş iddia gündemi sarstı!

Burak Yılmaz Milli takımı bırakacak mı? Flaş iddia gündemi sarstı!

Lille'de forma giyen ve uzun zamandır Milli takımda ter döken yıldız futbolcu Burak Yılmaz'ın Milli takımı bırakacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Golcü futbolcunun bu karar için Dünya Kupası Elemeleri'nin tamamlanmasını beklediği öne sürüldü.

Burak Yılmaz Milli takımı bırakacak mı? Flaş iddia gündemi sarstı!

Hem Süper Lig'de hem de Milli takımda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve sonrasında geç yaşına rağmen Avrupa'ya giderek uzun yılların ardından Fransa'da Lille'in şampiyon olmasında baş rol oynayan isimlerden biri olan Burak Yılmaz hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. 36 yaşındaki deneyimli golcünün Dünya Kupası Elemeleri'nden çıkacak sonuca göre Milli takıma veda edebileceği iddia edildi.

Burak Yılmaz Milli takımı bırakacak mı? Flaş iddia gündemi sarstı!

KARİYERİNİ NOKTALAYABİLİR

Bugüne kadar gittiği her takımda adından söz ettiren ve başarılı bir istatistik ortaya koyan Burak Yılmaz, artık yaşı gereği kariyerinin sonlarına yaklaştı. 36 yaşında olan ve hala Milli takımın formasını başkasına kaptırmayan Burak Yılmaz'ın olası bir Dünya Kupası'na katılamama durumunda Milli takım kariyerini noktalamayı düşündüğü ifade edildi.

Burak Yılmaz Milli takımı bırakacak mı? Flaş iddia gündemi sarstı!

SON İKİ MAÇ BELİRLEYİCİ OLACAK

A Milli Futbol takımı forması altında çıktığı 74 karşılaşmada 30 gol atma başarısı gösteren yıldız futbolcunun Milli takım kariyeri Cebelitarık ve Karadağ karşılaşmalarının ardından belli olacak. Yıldız futbolcu, bu maçların ardından Dünya Kupası bileti alınırsa son turnuvasına çıkmayı hedefliyor. Aksi bir durumda ise Milli takım kariyerine son vererek sadece kulüp bazında mücadele göstermeyi planlıyor.

Burak Yılmaz Milli takımı bırakacak mı? Flaş iddia gündemi sarstı!

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