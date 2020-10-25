Nice-Lille maçında Milli futbolcumuz Burak Yılmaz, mücadelenin 79. dakikasında oyundan alındı. Burak Yılmaz'ın Nice-Lille maçında sinirle çıktığı anda sarf ettiği sözler ve agresif tavrı kameralara yansıdı. Peki Burak Yılmaz Nice-Lille maçında küfür mü etti? | Burak Yılmaz küfür ve detaylar haberimizde...

BURAK YILMAZ NİCE-LİLLE MAÇINDA KÜFÜR MÜ ETTİ?

Burak Yılmaz, mücadelenin 79. dakikasında oyundan alınması sonrası adeta çılgına döndü. Yedek kulübesine giderken agresif tavırlar sergileyen Burak Yılmaz'ın hocası Christophe Galtier'e ağır küfürler sarf ettiği görüldü.

BURAK YILMAZ KÜFÜR

Fransa Ligue 1'de 8. haftanın öne çıkan mücadelesinde Nice, Lille’i ağırladı. 90 dakika, Nice’ten Dolberg’in 49 ve Lille’den Burak Yılmaz’ın 58. dakikadaki golleriyle berabere bitti. Burak, bu sezon Ligue 1’deki gol sayısını 4’e yükseltti.

Lille kadrosundaki milli futbolculardan Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, karşılaşmaya ilk 11’de başladı. Yusuf Yazıcı ise 62. dakikada oyuna dahil oldu. Tecrübeli golcü Burak Yılmaz, 79. dakikada oyundan alınmasının ardından adeta çılgına döndü.

BURAK YILMAZ'DAN CHRİSTOPHE GALTİER'E AĞIR SÖZLER

Yerini Jonathan David'e bırakan ve yedek kulübesine büyük bir sinirle gelen 33 yaşındaki golcünün hocası Christophe Galtier'e ağır küfürler ettiği televizyondan net bir şekilde duyuldu.

Fransız ekibinin milli oyuncumuza ceza verip vermeyeceği ise merak konusu oldu.

1-1'lik sonucun ardından Lille, puanını 18’e, Nice ise 14’e çıkardı. Böylece Paris Saint-Germain, averajla liderlik koltuğuna oturdu.

BURAK YILMAZ KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Burak Yılmaz 15 Temmuz 1985 yılında Antalya'da dünyaya gelmiştir. Santrfor mevkisinde oynayan Türk millî futbolcu. Ligue 1 takımlarından Lille'de forma giymektedir.

BURAK YILMAZ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Bir dönem Beşiktaş'ta kalecilik yapan Fikret Yılmaz'ın oğludur ve Antalyaspor'un altyapısında futbola başlamıştır. 2006-07 sezonunda Beşiktaş'ta, 2008'de Manisaspor'da, 2009'da Fenerbahçe ve Eskişehirspor'da forma giyen Yılmaz, 2010 yılında Trabzonspor'a transfer olmuş ve 2011-12 sezonunda 33 golle gol kralı olmuştur. 2012 yılında Galatasaray'a transfer olmuştur. Burak Yılmaz 2012-13 sezonu Şampiyonlar ligigrup aşamasında 6 gol atarak grup aşamasında en çok gol atan Türk futbolcu olmuştur ve UEFA tarafından grup aşamasının en başarılı oyuncusu seçilmiştir. Aynı zamanda, Sergen Yalçın'dan sonra Türkiye'de dört büyüklerde forma giyen ikinci futbolcudur.

Burak Yılmaz İlk Yılları

15 Temmuz 1985 günü Antalya'da eski Beşiktaş kalecisi Fikret Yılmaz ve basketbolcu Belgin Yılmaz'ın oğlu olarak doğan Yılmaz, küçük yaşta futbola ilgi duydu. Okul takımıyla attığı goller, verdiği paslarla dikkat çeken Yılmaz, daha sonra Antalyaspor'un dikkatini çekti.

Milli Takım Kariyeri

Burak Yılmaz, 2001 yazında U-17 millî takımı kadrosuna davet edildi. Kamp çalışmaları esnasında ilk kez Selçuk İnan ile birlikte oynama fırsatı bulan Burak Yılmaz, 3 Temmuz 2001 günü gerçekleşen İsrail karşılaşmasıyla millî oldu. İsrail ile dört, Rusya ile iki kez karşılaşan U-17 millî takımı adına bir gol atan genç forvet, Aralık ayında ise U-18 millî takımı için davet aldı. 10 kez Türkiye U-18, 17 kez Türkiye U-19, 11 kez Türkiye U-20, 7 kez Türkiye U-21, 1 kez Türkiye A2'de forma giydikten sonra, Türkiye 19 yaş altı millî futbol takımı ile 2004 yılında düzenlenen UEFA 19 Yaş Altı Şampiyonası'na katıldı ve final oynadı. Ocak 2006’da ilk kez U-21 millî takımı kadrosunda yer aldıktan sonra ligde beş gol attı. Ve Nisan 2006’da Azerbaycan ile oynanan hazırlık maçı öncesinde dönemin Türkiye millî futbol takımı Teknik Direktörü Fatih Terim tarafından aday kadroya davet edildi. Bakü Tevfik Behramov Stadı’ndaki mücadelenin 70. dakikasında Selçuk Şahin’in yerine oyuna dâhil olan Burak Yılmaz, ilk kez A millî takım formasını giyiyordu. İlk golünü ise atması için biraz beklese de 3 Haziran 2011'de Belçika ağlarını sarstı ve Guus Hiddink'in 4-2-3-1 sisteminin ileri ucundaki vazgeçilmezi oldu. Burak bu maçın ardından 2 Eylül'de Türk Telekom Arena'da Selçuk İnan'ın asistini gole çevirirken ikinci golünü kaydetmiş oldu. Bu maçın ardından Azerbaycan'a da gol atan oyuncu takımının EURO 2012'ye katılamamasını engelleyemedi. Guus Hiddink ile yolların ayrılmasından sonra yeni teknik direktör Abdullah Avcı'nın da vazgeçilmezlerinden biri olan Burak, 4-4-2 sisteminde gerek Umut Bulut gerekse Mustafa Pektemek gerekse de Mevlüt Erdinç'in yanında oynadı. Hazırlık maçlarında 3 gol atan Burak, bu maçların ardından tekrar 4-2-3-1 sisteminin en ucunda görevlendirildi ve bir sonraki golünü 2014 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Andorra ve Macaristan ağlarını havalandırmayı başardı. Ekim 2013 tarihinde Estonya karşısında attığı golle millî takım formasıyla üst üste 5. maçta gol atmış ve bu alandaki rekoru üst üste 4 maçla paylaştığı Arda Turan'ı geçerek tek başına ele geçirmiştir.

Burak Yılmaz şu an Ligue 1 takımlarından Lille'de forma giymektedir.

Burak Yılmaz Özel Hayatı

Manolya Yılmaz adında bir kardeşi olan Burak, 15 Haziran 2014 günü ise İstem Atilla ile Antalya'da dünya evine girdi. Düğüne Selçuk İnan, Olcan Adın, Veysel Sarı, Necati Ateş ve Caner Erkin gibi isimler katılırken Yılmaz düğünde şahitliğini Selçuk İnan'ın yapması hakkında ise "Bugün hayatımın en anlamlı oyunu herhalde. Özellikle Selçuk İnan’ın asisti vardı" ifadelerinde bulundu. 31 Mart 2015'te eşi İstem Atilla Yılmaz'dan Nazlı isminde bir kızı oldu. İkinci kızı Derin 21 Ağustos 2016 tarihinde doğdu. Burak Yılmaz ile İstem Atilla, Haziran 2018'de boşandılar.