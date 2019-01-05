Burak Yılmaz transferi için Beşiktaş’ın fesih bedeli olarak 8 milyon 429 bin 708 TL ödeyecek
IHAAW113854-SPO/04-01-2019 - Trabzonspor, Burak Yılmaz transferi için Beşiktaş'ın fesih bedeli olarak 8 milyon 429 bin 708 TL ödeyeceğini KAP'a bildirdi.
IHAAW113854-SPO/04-01-2019 - Trabzonspor, Burak Yılmaz transferi için Beşiktaş'ın fesih bedeli olarak 8 milyon 429 bin 708 TL ödeyeceğini KAP'a bildirdi. 04.01.2019 11:38:54 TSI NNNN
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