Burak Yılmaz transferi için Beşiktaş’ın fesih bedeli olarak 8 milyon 429 bin 708 TL ödeyecek IHAAW113854-SPO/04-01-2019 - Trabzonspor, Burak Yılmaz transferi için Beşiktaş'ın fesih bedeli olarak 8 milyon 429 bin 708 TL ödeyeceğini KAP'a bildirdi.

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