İstanbul3 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Burak Yılmaz transferi için Beşiktaş’ın fesih bedeli olarak 8 milyon 429 bin 708 TL ödeyecek

Burak Yılmaz transferi için Beşiktaş’ın fesih bedeli olarak 8 milyon 429 bin 708 TL ödeyecek

IHAAW113854-SPO/04-01-2019 - Trabzonspor, Burak Yılmaz transferi için Beşiktaş'ın fesih bedeli olarak 8 milyon 429 bin 708 TL ödeyeceğini KAP'a bildirdi.

Burak Yılmaz transferi için Beşiktaş’ın fesih bedeli olarak 8 milyon 429 bin 708 TL ödeyecek

IHAAW113854-SPO/04-01-2019 - Trabzonspor, Burak Yılmaz transferi için Beşiktaş'ın fesih bedeli olarak 8 milyon 429 bin 708 TL ödeyeceğini KAP'a bildirdi. 04.01.2019 11:38:54 TSI NNNN


HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.