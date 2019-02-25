Burak Yılmaz, Yanal’la hasret giderdi

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz, karşılaşma öncesinde eski hocası Ersun Yanal'ın yanına giderek hasret giderdi.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi öncesinde Burak Yılmaz, Trabzonspor'da birlikte çalıştığı Ersun Yanal'la bir araya geldi. Bordo-mavili ekipte geçtiğimiz sezon bir dönem Burak Yılmaz'ın hocalığını yapan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, yanına gelen Burak Yılmaz'a uzun süre sarıldı ve bir süre sohbet etti.

Kaynak: İHA