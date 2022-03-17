Burak Yılmaz yıllanmış şarap gibi! Milli futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti!

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 heyecanı nefes kesti. Geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 1'de şampiyon olarak önemli bir başarıya Lille, İngiliz ekibi Chelsea ile karşı karşıya geldi. İlk maçı deplasmanda 2-0 kaybeden Lille, sahasında Burak Yılmaz’ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Skoru koruyamayan Fransız ekibi maçı 2-1 kaybederek turnuvaya veda etti. İlk 11'de başlayan Burak Yılmaz ise tarihe geçti.

ADINI TARİHE YAZDIRDI

Opta'da yer alan verilere göre 36 yaş 244 gün ile Burak Yılmaz Şampiyonlar Ligi tarihinde grup sonrası eleme turlarında Ryan Giggs ve Paolo Maldini’nin ardından gol atan en yaşlı oyuncu olarak tarihe geçti. Turnuvada Giggs 37 yaş 148 gün ve Maldini 36 yaş 333 gün ile gole imza atmıştı.

DÖRDÜNCÜ TÜRK OLDU

Öte yandan Lille formasıyla Chelsea ağlarını sarsmayı başaran Burak Yılmaz, attığı bu golle Şampiyonlar Ligi tarihinde İngiliz ekibine gol atan dördüncü Türk olarak bu alanda da tarihe geçti. Daha önce Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz takımlara gol atan diğer futbolcular ise Arda Turan (Atletico Madrid), Colin Kazım-Richards (Fenerbahçe) ve Sergen Yalçın (Beşiktaş) idi.