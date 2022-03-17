Burak Yılmaz yıllanmış şarap gibi! Milli futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti!Günlük burç yorumları 17 Mart 2022 Perşembe | Boğa kendine fazla yükleniyor, Akrep eski aşkına dönüyor!Berat Kandili oruç tutulur mu?Berat Kandili ile ilgili mesajlar 2022Berat kandili ne zaman? Hangi gün, hangi gece berat kandili 2022?17 Mart 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıAraç sahiplerine üst üste üçüncü kez indirim müjdesi! Benzine 62 kuruş, motorine 1 lira 1 kuruş indirim geldiKomşu İran fena sallandı! Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuherd ilçesinde 6.0 büyüklüğünde depremMontları ve botları yeniden çıkarma vakti! Meteoroloji'den üst üste 6 uyarı: Karla karışık yağmur, kar yağışı birçok ili sert vuracakKunt Tulgar kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Kunt Tulgar'ın biyografisi, hayatı ve rol aldığı filmler
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Burak Yılmaz yıllanmış şarap gibi! Milli futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti!

Burak Yılmaz yıllanmış şarap gibi! Milli futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti!

Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ile karşılaşan Lille'de milli futbolcu Burak Yılmaz takımı adına golünü atarak adını tarihe yazdırdı.

Burak Yılmaz yıllanmış şarap gibi! Milli futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti!

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 heyecanı nefes kesti. Geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 1'de şampiyon olarak önemli bir başarıya Lille, İngiliz ekibi Chelsea ile karşı karşıya geldi. İlk maçı deplasmanda 2-0 kaybeden Lille, sahasında Burak Yılmaz’ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Skoru koruyamayan Fransız ekibi maçı 2-1 kaybederek turnuvaya veda etti. İlk 11'de başlayan Burak Yılmaz ise tarihe geçti.

ADINI TARİHE YAZDIRDI

Opta'da yer alan verilere göre 36 yaş 244 gün ile Burak Yılmaz Şampiyonlar Ligi tarihinde grup sonrası eleme turlarında Ryan Giggs ve Paolo Maldini’nin ardından gol atan en yaşlı oyuncu olarak tarihe geçti. Turnuvada Giggs 37 yaş 148 gün ve Maldini 36 yaş 333 gün ile gole imza atmıştı.

Burak Yılmaz yıllanmış şarap gibi! Milli futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti!

DÖRDÜNCÜ TÜRK OLDU

Öte yandan Lille formasıyla Chelsea ağlarını sarsmayı başaran Burak Yılmaz, attığı bu golle Şampiyonlar Ligi tarihinde İngiliz ekibine gol atan dördüncü Türk olarak bu alanda da tarihe geçti. Daha önce Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz takımlara gol atan diğer futbolcular ise Arda Turan (Atletico Madrid), Colin Kazım-Richards (Fenerbahçe) ve Sergen Yalçın (Beşiktaş) idi.

Burak Yılmaz yıllanmış şarap gibi! Milli futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti!

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT