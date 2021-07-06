Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in hocası değişti | İşte yeni isim

Fransa'da sezonu şampiyon tamamlayan ve uzun bir süre sonra lig kupasına ulaşmayı başararak adeta bir bayram havasına giren Lille'de ilginç bir gelişme yaşanmaya devam ediyor. Şampiyonlukta önemli katkısı bulunan teknik direktör Christoph Galtier Lille'deki görevinden ayrılıp Nice ile anlaşmıştı. Bunun üzerine teknik adam arayışına giren Lille geçen sezonu Guingamp'ın başında geçiren Jocelyn Gourvennec ile anlaşma sağladı.

TAKIMINI KÜME DÜŞÜRDÜ

Takımın başına getirilen Jocelyn Gourvennec geçtiğimiz sezonu Guingamp'ın başında geçirmiş ve ligi 20. sırada tamamlayan takım küme düşmüştü. Bunun üzerine teknik direktörün Lille'e transfer olması kafa karıştırdı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Fransız ekibinin adı Claudio Ranieri ile geçiyordu.

Lille'de Mşke Maignan Milan'a, Boubakary Soumare Leicester'a transfer oldu.. Renato Sanchez'in de Liverpool'a transfer olacağı iddia ediliyor.

Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik gibi Milli futbolcularımızın forma giydiği Lille'in yeni sezonda nasıl bir ilerleme kaydedeceği merak ediliyor.