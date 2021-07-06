Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in hocası değişti | İşte yeni isim
Geçtiğimiz sezon Fransa Lig 1'de şampiyon olan Lille'de yeni teknik direktörün ismi belli oldu. Takımı şampiyon yapan Christoph Galtier bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek Lille'den ayrılarak Nice'in başına geçmişti. Bu karar birçok kişinin aklını karıştırırken Lille takımın başına takımını küme düşüren Gourvennec'i getirdi.
Fransa'da sezonu şampiyon tamamlayan ve uzun bir süre sonra lig kupasına ulaşmayı başararak adeta bir bayram havasına giren Lille'de ilginç bir gelişme yaşanmaya devam ediyor. Şampiyonlukta önemli katkısı bulunan teknik direktör Christoph Galtier Lille'deki görevinden ayrılıp Nice ile anlaşmıştı. Bunun üzerine teknik adam arayışına giren Lille geçen sezonu Guingamp'ın başında geçiren Jocelyn Gourvennec ile anlaşma sağladı.
TAKIMINI KÜME DÜŞÜRDÜ
Takımın başına getirilen Jocelyn Gourvennec geçtiğimiz sezonu Guingamp'ın başında geçirmiş ve ligi 20. sırada tamamlayan takım küme düşmüştü. Bunun üzerine teknik direktörün Lille'e transfer olması kafa karıştırdı.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Fransız ekibinin adı Claudio Ranieri ile geçiyordu.
Lille'de Mşke Maignan Milan'a, Boubakary Soumare Leicester'a transfer oldu.. Renato Sanchez'in de Liverpool'a transfer olacağı iddia ediliyor.
Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik gibi Milli futbolcularımızın forma giydiği Lille'in yeni sezonda nasıl bir ilerleme kaydedeceği merak ediliyor.