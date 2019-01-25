Burak Yılmaz’a hem destek hem protesto

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş-BB Erzurumspor'u konuk ederken tribünlerden Burak Yılmaz'a hem destek hem de protesto vardı.

Beşiktaş'ın BB Erzurumspor'u konuk ettiği karşılaşma öncesinde tribünler Burak Yılmaz için ikiye bölündü. Golcü futbolcu ısınırken şut çalışmasında attığı goller sonrasında tribünlerin bir kısmı Burak'ı alkışlarken bir grup ise ıslıkladı. Esame listelerinin okunduğu sırada hoparlörden Burak Yılmaz'ın adı duyulduğu anda tribünlerin büyük çoğunluğu golcü oyuncuya destek verirken, bazı taraftarlar ise ıslıklayarak tepkisini sürdürdü.

Kaynak: İHA