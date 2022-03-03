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  3. Burak Yılmaz'dan Süper Lig kararı! Yeni takımı belli oldu, İstanbul'u seçti!

Burak Yılmaz'dan Süper Lig kararı! Yeni takımı belli oldu, İstanbul'u seçti!

Fransız ekibi Lille ile yola devam etmek istemeyen ve sezon sonunda takımdan ayrılmayı planlayan Burak Yılmaz kararını verdi. Milli futbolcu tercihini Süper Lig'den yana yaptı.

Burak Yılmaz'dan Süper Lig kararı! Yeni takımı belli oldu, İstanbul'u seçti!

Süper Lig'de gösterdiği başarıların ardından kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen milli futbolcu Burak Yılmaz, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'e transfer olmuş ve takımın yıllar süren şampiyonluk hasretine son verilen sezonda etkili bir performans ortaya koymuştu. Geçen sürenin ardından takımla yollarını ayırmak isteyen 36 yaşındaki yıldız futbolcu yeniden Süper Lig'e dönme kararı aldı.

TERS KÖŞE YAPTI

Adı yeniden Beşiktaş ile anılan yıldız futbolcunun babası basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Beşiktaş'ın adı bizimle anılması gurur verici. Beşiktaş bizi isterse başımızın üstünde yeri var. Ancak Burak, kendi kararlarını verebilecek yaşa ve olgunluğa sahip" ifadelerini kullanmıştı. Ancak Burak Yılmaz'ın görüşmelerini Beşiktaş ile değil bir diğer İstanbul ekibi olan Fatih Karagümrük ile yaptığı ve kariyerine burada devam edeceği öne sürüldü.

Burak Yılmaz'dan Süper Lig kararı! Yeni takımı belli oldu, İstanbul'u seçti!

BU SEZON BEKLENENİ VEREMEDİ

Geçtiğimiz sezon Paris Saint Germain'in hegemonyasına son verdikleri sezonda takımı adına önemli bir performans sergileyen Burak Yılmaz bu sezon ise beklentilerin oldukça uzağında kaldı. Ligue 1'de "şut başına gol" ve "maç başına kaçırılan net fırsat" istatistiklerinde tepelerde bulunan Burak Yılmaz,  bu alanlarda PSG'nin yıldızı Lionel Messi ile yarışıyor.

Burak Yılmaz'dan Süper Lig kararı! Yeni takımı belli oldu, İstanbul'u seçti!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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