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  3. Burak Yılmaz'ın golü yetmedi! Lille Angers maç özeti izle 1-2!

Burak Yılmaz'ın golü yetmedi! Lille Angers maç özeti izle 1-2!

Fransa Ligue 1'de oynanan Lille-Angers maçında Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Lille, rakibine 2-1 mağlup oldu.

Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 18. haftasında Lille, evinde Angers'e 2-1 mağlup oldu.

Ligue 1'in 18. haftasında Lille, Angers'i konuk etti.

İlk yarıda Angers, Romain Thomas'ın 5. ve 10. dakikada attığı gollerle 2-0 öne geçti.

Lille'de 42. dakikada sahneye çıkan milli futbolcu Burak Yılmaz'ın meşin yuvarlığı filelerle buluşturmasıyla farkı 1'e indirdi: 1-2.

İkinci devrede her iki takımdan gol sesi çıkmadı ve Angers karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Lille bu skorla 36 puanla averaj farkıyla 3. sıraya geriledi. Angers ise puanını 30'a yükselterek 7. sıraya yerleşti.

Sahasında ilk yenilgisini alan Lille'de forma giyen diğer milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik kadroda yer almadı.

Yusuf Yazıcı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Onur Çelik
Spor Editörü


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