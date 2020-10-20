Oyuncu Burak Yörük, eski sevgilisi Türk model Elif Aksu ile yeniden aşk yaşamaya başladı. Yakışıklı oyuncu kısa süre önce sevgilisi Sibil Çatinkaya ile ayrılmıştı.

Bir dönem aşk yaşayan Oyuncu Burak Yörük ve Avusturya'da yaşayan Türk model Elif Aksu geçtiğimiz gün bi mekanda bir arada görüldü.

İddialara göre samimi bir şekilde görüntülenen ikili yeniden aşk yaşamaya başladı.

Burak Yörük bir süredir birlikte olduğu sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ile kısa süre önce ayrılmıştı.

İkiliden konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

ELİF AKSU KİMDİR?

1992 doğumlu Elif Aksu Türk asıllı Avusturyalı mankendir. 2017 yılında İbiza’da Suudi asıllı İngiliz erkek arkadaşı ile trafik kazası yapmış ve medyada gündeme gelmiştir. Kaza öncesi alkol aldığı ve kokain kullandığı belirtilen manken Elif Aksu polisten kaçmaya çalışmış ancak yakalanmıştır.

Tutuklanan ve ardından kefalet ile serbest bırakılan Elif Aksu model olarak moda dünyasının hatırı sayılır isimleri arasındadır.

Günümüze kadar Türkiye’de pek tanınmasa da sosyal medya üzerinden ve diğer haber sitelerinden sıkça ismini duyacağımız bir gerçektir.

Elif Aksu Viyana’daki Next Company ve Londra’daki Storm Models ve Tokyo’daki Cinq Deux ajansları ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Sakarya'nın merkez ilçesi Adapazarı'ndan Viyana’ya göç eden bir ailenin kızı olan Elif Aksu hayatını yurt dışında sürdürse de Türkiye'yi unutmuyor. Elif Aksu bayramda kuzenleriyle buluşmak için Sakarya'ya geliyor, fırsat buldukça da Galatasaray maçları için soluğu Seyrantepe'de alıyor. Bayramları kutluyor, Türkiye'de yaşanan pek çok olaya da sessiz kalmıyor.