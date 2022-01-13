Buram buram şike kokuyor! Tunus - Mali maçında skandal hakem kararları!

Yeşil sahalarında oynanan futbol kadar karşılaşmayı yöneten hakem kararları da zaman zaman gündeme gelebiliyor. Afrika Uluslar Kupası'nda oynanan Tunus - Mali müsabakasını yöneten Zambiyalı hakem Janny Sikazwe de verdiği skandal kararlarla tepki topladı. Maçı iki kez erken bitiren hakemin bu kararlarına kimse anlam veremezken futbolseverler karşılaşmada şike olabileceği yönünde tahminler yürüttü.

MALİ SON DAKİKALARA ÖNDE GİRDİ

Afrika Uluslar Kupası'nda F Grubu'nun ilk maçında Tunus ve Mali karşı karşıya geldi. Konuk ekip 48. dakikada Ibrahima Kone ile bulduğu penaltı golüyle 1-0 öne geçti. 77. dakikada Tunus lehine de bir penaltı verilirken, topun başına geçen Wahbi Khazri penaltıyı gole çeviremedi ve takımının skoru eşitleme fırsatını tepti.

BİR ANDA MAÇI BİTİRDİ

85. dakikaya kadar normal seyrinde devam eden maçta hakem Janny Sikazwe ilginç bir karara imza attı. Normal sürenin tamamlanmasına 5 dakika kalan müsabakada bir anda bitiş düdüğü çalındı. Bu duruma anlam veremeyen futbolcuların hakeme yönelik tepkilerinden sonra kararından vazgeçen Sikazwe, maçı 89. dakikaya kadar yeniden oynattı.

TEPKİLERE ALDIRMADI

Bu arada Mali'de El Bilal Toure, 87'de direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. VAR'ın da kullanıldığı mücadelede hiç uzatma verilmemesi hatta normal süre bile tamamlanmadan bitirilmesi tepki topladı. Tunus ekibi yoğun itirazlarda bulunsa da hakem oralı olmadı ve karşılaşmayı sonlandırdı.

CAF OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Yaşanan bu ilginç olayların ardından Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) olaya dahil oldu. Maçın duraklama dakikalarının oynanacağını açıklayan CAF, takımları uzatma dakikalarını oynatmak için sahaya davet etti.

TAKIMLAR REDDETTİ

Karşılaşmayı 1-0 önde tamamlayan Mali, bu kararı reddetti uzatma dakikalarını oynamak istemedi. Sonrasında kalan dakikaları oynamak için sahaya çıkan Mali, bu kez Tunus'un gelmemesiyle oynayamadı. Böylelikle müsabaka 1-0'lık Mali galibiyetiyle tamamlandı. Bu skandal kararlar ise tüm dünyada gündeme oturdu.