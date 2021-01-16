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  3. Bursa'da faciaya ramak kaldı! Tır petrol istasyonuna daldı

Bursa'da faciaya ramak kaldı! Tır petrol istasyonuna daldı

Bursa'nın İznik ilçesinde kontrolünü kaybeden bir tır petrol istasyonuna daldı. Büyük facia son anda önlendi.

Bursa'da faciaya ramak kaldı! Tır petrol istasyonuna daldı

Olay 17.00 sıraları İznik-Boyalıca karayolunda yaşandı. Aşırı hız sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden 53 yaşındaki Sabri Yücel'in kullandığı 34 RIF 77 plakalı tır yolun kenarında bulunan benzin istasyonuna girdi.

Akaryakıt istasyonunun duvarına çarparak durabilen tır, şoförün manevrası sonucu büyük bir faciayı önledi. Tırın geldiğini gören istasyon çalışanları ve vatandaşlar panik halinde kaçarak canını zor kurtardı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Burasa'da faciaya ramak kaldı! Tır petrol istasyonuna daldı

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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