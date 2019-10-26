Buray Bursalıları coşturdu

Zafer Plaza Alışveriş Merkezi, 20.yılını geride bıraktı. Kutlamalarda sahne alan Buray, Bursalılara muhteşem bir gece yaşattı.

Eğlencenin doruklara ulaştığı gecede binlerce dinleyici Zafer Meydanında, Zafer Plaza'nın 20. Yılını kutladı. Buray'ın Zafer Plaza'ya özel söylediği doğum günü şarkısından sonra ise, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özelinde tüm Bursalılar ile birlikte Onuncu yıl marşı ile Cumhuriyet coşkusunu da beraberinde yaşattı.

Son dönemin en iyi seslerinden Derya Uluğ 27 Ekim Pazar akşamı saat 19.30'da Zafer Plaza sahnesinde vereceği muhteşem konser ile Bursalıların karşısında olacak.

Kaynak: İHA