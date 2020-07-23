Burçin Terzioğlu villaya günlük 2.500 TL verdi, halk plajında denize girdi!

Sevilen oyuncu Burçin Terzioğlu ve spocu sevgilisi Umut Duygu deniz sezonunu Marmaris'te açtı. Önceki gün sevgilisi Umut Duygu ile Marmaris’teki halk plajında görüntülendi. Günlüğüne 2 bin 500 TL verdikleri bir villa kiralayan çift, halk plajında girdikleri denizde doyasıya eğlendi.

Takvim gazetesinin haberine göre; son projesinden 500 bin TL aldığı bilinen ünlü oyuncu, Türkbükü'ndeki bin TL'lik şezlonglar yerine günlüğü 30 TL olan halk plajındaki şezlongda tatilinin keyfini çıkardı.

Ünlü oyuncuya arkadaşları ve sevgilisi eşlik etti. Terzioğlu arkadaşlarıyla birlikte denizin ve güneşin tadını çıkarırken, çok fazla para vermeden de keyifli vakit geçirilebileceğini kanıtlamış oldu.

BURÇİN TERZİOĞLU KİMDİR?

Burçin Terzioğlu, 9 Mart 1980 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi.Oyuncu aslen Trabzon Of’ludur. Henüz 5 yaşındayken Patron Duymasın ve Çıplak Vatandaş adlı filmlerde rol aldı. 1997 yılında Ali Güven'in yolcu adlı şarkısının klibinde oynadı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde aktör stüdyo özel sahne diksiyon eğitimi aldı. Gençlik çağlarında beri birçok yapımda rol alan Burçin Terzioğlu, 2004 yılında rol aldığı Kadın isterse dizisindeki Demet rolü ile büyük bir çıkış sağlamıştır.

Hasretinle Yaşanmıyor, Perihan Abla, Fazilet, Yeniden Doğmak, Mahallenin Muhtarları, Annem Ve Ben, Oyun Bitti, Menekşe Koyu, Çiçek Taksi, Sırılsıklam, Tirvana, Güz Gülleri, Yılan Hikâyesi, Anne Babamla Evlensene, Oyun, Üzgünüm Leyla, Kınalı Kar, Melekler Adası, Taştan Kalp, Aliye, Ey Aşk Nerdesin, Çemberin Dışında, Özel, Merhamet, Ezel, Halam Geldi, Poyraz Karayel gibi yapımlarda yer alan Burçin Terzioğlu, Poyraz Karayel dizisindeki rolüyle 2016 Altın Kelebek Ödüllerinde ‘En İyi Kadın Oyuncu' seçilmiştir.

Burçin Terzioğlu, 1.60 metre boyunda, 49 kilo ve Balık burcudur.