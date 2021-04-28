Burcu Biricik'in başrol oynadığı Fatma dizisi çarpıcı konusuyla herkesi etkiledi!

Burcu Biricik ve Uğur Yücel'in başrollerinde yer aldığı 'Fatma' dizisi yayınlanmasının ardından büyük ses getirdi. Özgün konusu ve çarpıcı hikayesiyle Netflix platformunda ilk sırlara yerleşmeyi başardı.

İZLEYİCİYİ ETKİLEMEYİ BAŞARDI

Öte yandan son zamanlarda rol aldığı projelerle adından söz ettiren Burcu Biricik, Fatma rolü ile izleyici tarafından epey beğenildi. İzzet Çapa kaleme aldığı yazısında Netflix orijinal yapımı olan diziden, "Kadına şiddetten pedofiliye, bir acayip seri katil hikayesinden, birbirinin yanından geçen ama yanındakileri asla fark etmeyen modern insanın yalnızlık trajedisine uzanan bir yelpazede dolaşıyor" şeklinde bahsetti.

BURCU BİRİCİK OYUNCULUĞUYLA ALKIŞ TOPLADI

Dizide başrol Fatma Yılmaz karakterine hayat veren başarılı oyuncu Biricik, son zamanlarda 'Kırmızı Oda' ardından 'Camdaki Kız' adlı dizilerindeki başarısına bir yenisini daha ekledi. Dün yayına giren Fatma dizinde zor bir karakteri canlandıran Biricik, günümüz konularına değinerek kadına şiddet ve pedofili gibi konulara gerçekçi oyunculuğu ile dikkat çekti.

FATMA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Netflix’te yayınlanan mini dizinin konusu şu şekildedir: Fatma, sıradan bir temizlikçidir. Kocası Zafer hapisten çıktıktan bir süre sonra ortadan kaybolur. Zafer’i aramaya koyulan Fatma ise bu sırada beklenmedik bir cinayet işler. Zafer’in karanlık bağlantılarının bu cinayeti öğrenmesiyle, Fatma’nın hayatta kalmak için öldürmeye devam etmekten başka çaresi kalmaz.