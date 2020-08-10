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Burcu Biricik'in yeni dizisindeki partneri belli oldu!

Burcu Biricik yeni sezonda Star TV ekranlarında bir dizi ile izleyicilerin karşısına geçmeye hazırlanıyor. Dizide Biricik'e eşilk edecek isim ise bir kaç değişiklikten sonra netleşti.

Burcu Biricik'in yeni dizisindeki partneri belli oldu!

Kuzgun dizisiyle ekranlarda boy gösteren Burcu Biricik Star Tv ekranlarında yayınlanacak yeni bir dizi ile izleyicilerin karşısına geçecek. 

Burcu Biricik'in yeni dizisindeki partneri belli oldu!

Star TV'de yayınlanacak dizide Biricik'in partnerini belirlemek ise bir hayli zor oldu. 

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İlk olarak Biricik'in partneri olarak 'Sen Anlat Karadeniz' dizisiyle yıldızı parlayan Ulaş Tuna Astepe belirlendi. 

Astepe ile anlaşan yapımcılar dana sonra yakışıklı oyuncudan vazgeçip Tolgahan Sayışman'ın kapısını çaldılar. 

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Son olarak 'Şampiyon' adlı dizide rol alan Sayışman, yapımcılarla el sıkıştı. 

İsmi henüz açıklanmayan dizide Burcu Biricik'in partneri de Tolgahan Sayışman olmuş oldu. Biricik, bu sezon ayrıca dijital yayın platformu Netflix'in yeni dizisi Fatma ile de izleyicilerin karşısına çıkacak.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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