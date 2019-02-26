Burcu Esmersoy, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte, "Güzel olmak için çabalamam. Kuralları iyi bilirim. Yani kadınlara 'Benden size zarar gelmez' enerjisini veririm. Bugüne kadar kimseye bir yanlışım olmadı." dedi.

Bu sözlerinin çarpıtıldığını gören Esmersoy ise sunuculara, "Programınıza konuk olmayınca böyle oluyor demek ihtarnameniz yolda" diyerek sitem etti.

"KENDİ PİSLİĞİNİZDE MUTLULUKLAR"

Programda geçen haberinin fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Burcu Esmersoy, sunuculara şöyle seslendi:

"Programa konuk olarak katılmayınca böyle yapılıyor demek. Bir haftadır hakkımda söylemediğim şeylerle saçma sapan gündem yaratma çabaları size yakışan bu zaten şaşırmak gereksiz. Haberi siz uydurup tepkiyi de siz pompalayınca günü ne güzel dolduruyorsunuz. O kadar komiksiniz ki... Ama sizin kadar sizi izleyen yaptığınız yalan uydurma haberlerin gerçekliğini araştırma gereği duymadan altına yorum yaparak sizi ciddiye alanların hepsine sözüm. Kendi pisliğinizde.... Mutluluklar. İhtarnameniz yolda. Siz alışkınsınız ve rahatsız da olmuyorsunuzdur artık ama olsun. Artık yeter iyilik iyi gelmedi size."

Sosyal medya hesabından daha önce böyle sitemler etmeyen Esmersoy, takipçilerinden bu durum için özür dilemeyi de ihmal etmedi.

İşte Esmersoy'un o paylaşımları:

"İYİLİK İYİ GELMEDİ SİZE"

"Programa konuk olarak katılmayınca böyle yapılıyor demek. Bir haftadır hakkımda söylemediğim şeylerle saçma sapan gündem yaratma çabaları size yakışan bu zaten şaşırmak gereksiz. Haberi siz uydurup tepkiyi de siz pompalayınca günü ne güzel dolduruyorsunuz. O kadar komiksiniz ki... Ama sizin kadar sizi izleyen yaptığınız yalan uydurma haberlerin gerçekliğini araştırma gereği duymadan altına yorum yaparak sizi ciddiye alanların hepsine sözüm. Kendi pisliğinizde.... Mutluluklar. İhtarnameniz yolda. Siz alışkınsınız ve rahatsız da olmuyorsunuzdur artık ama olsun. Artık yeter iyilik iyi gelmedi size."

"İHTARNAMENİZ YOLDA"

Siz alışkınsınız ve rahatsız olmuyorsunuzdur artık ama olsun.. Artık yeter, iyilik iyi gelmedi size.

BURCU ESMERSOY KİMDİR?

Burcu Esmersoy Kimdir 2 Ekim 1976 yılında İstanbul'da doğmuştur.Annesinin ismi Kamile babasının ismi ise Timur'dur. Çerkez kökenli bir sunucudur.Annesi ile babası o henüz 4 yaşındayken ayrılmışlardır.Ablası ve babaanesinle beraber yaşamıştır.

Beşiktaş Lisesi'ni bitirmesinin ardından İstanbul Üniversitesi'ne giren Esmersoy, bu okulda Turizm İşletmeciliği okudu ve bu bölümden mezun olmasının ardından New York Üniversitesi'nden Hospitality, Tourism and Sports Management eğitimi aldı.

1997 yılında katıldığı güzellik yarışmasında "Miss International" seçilerek Türkiye'yi Japonya'da temsil etti ve "Dostluk Güzeli" oldu. 1998 yılında Günel Zeynalova-Didem adlı klipte Didem karakterinde oynamıştır. Kanal D'de çocuk programları yapımcılığı ve program sunuculuğu yaptı. Dialog Spikerlik ve Sunuculuk Okulu'nu derece ile bitirdi. 2000 ile 2005 yılları arasında CNN Türk'te spor departmanında dış haber editörlüğü, muhabirlik ve spor spikerliği yaptı.

Formula 1 yarışlarını yerinde takip etti ve programlar yaptı. 2010 yılında vizyona giren Romantik Komedi filminde küçük bir rol oynadı ve filmdeki dansıyla büyük beğeni topladı. Burcu Esmersoy, iyi derecede İngilizce ve İtalyanca biliyor. Burcu Esmer Ferrari Reklam Pazarlama Sponsor müdürü ile 2005 tarihinde Paris'te evlenmiştir.2008 tarihinde ise ayrıldılar.

30 Ekim 2010 tarihinde yayınlanmaya başlayan Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği "Yok Böyle Dans" yarışmasında yarışmacı olarak bulundu. Azra Akın'ın İlk sezonun kazananı olduğu yarışmada; Azra Akın, Bedük, Bora Kozanoğlu, Burcu Esmersoy, Burcu Güneş, Defne Joy Foster, Derya Büyükuncu, Eda Taşpınar, Güneri Civaoğlu, Metin Arolat, Nilgün Belgün, Pascal Nouma, Ragga Oktay, Sibel Arna gibi ünlüler yarıştı, jüri koltuğunda ise Lilia Bennett, Saba Tümer, Sait Sökmen ve Tan Sağtürk bulunmuştur.

2011 yılında yapılan "Yok Böyle Dans" yarışmasında ise Burcu Esmersoy sunucu olarak görev yapmıştır. 2012 yılında Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasında da sunuculuk yaptı.



Oynadığı Dizi Ve Filmler :

2012 – Çocuklar Duymasın

2011 – Dedektif Memoli

2010 – Romantik Komedi