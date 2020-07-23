Burcu Esmersoy: 'Bolca bikinim var hepsini deniyorum'!

Uzun süredir tatil yapmadığını ve bu yıl acısını çıakrdığını her fırsatta belirten güzel sunucu Burcu Esmersoy Etiler'de restoran çıkışı magazin basınının sorularını yanıtladı.

Sırasıyla Bodrum ve Çeşme’de tatil yapan Burcu Esmersoy, işleri için İstanbul'a geldiğini söyledi: "Çekimlerimiz vardı, onlar için geldim. Yeniden tatile gideceğim."

"TANIMADIĞIM İNSANLARLA GÖRÜŞMÜYORUM"

Koronavirüs tedbirlerine harfiyen uyduğunu belirten Esmersoy, sosyal mesafeye çok dikkat ettiğini ve görüştüğü kişileri sınırlandırdığını belirtti. Ünlü sunucu, "Tanımadığım insanların yanına gitmiyorum. Yakın ve güvendiğim arkadaşlarımla buluşuyorum. Dikkat ediyorum” açıklamasında bulundu.

Sosyal medyada bir biri ardına paylaştığı tatil fotoğraflarıyla dikkatleri üzerine çeken Burcu Esmersoy: “Uzun süre tatil yapmamıştım, şimdi acısını çıkartıyorum. Bolca bikinim vardı, onları deniyorum” şeklinde konuştu.

BURCU ESMERSOY KİMDİR?

Burcu Esmersoy 2 Ekim 1976'de İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Sunucu ve oyunculuk kariyeriyle adından söz ettirmiştir. Beşiktaş Lisesi ve ardından İstanbul Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü'nden mezun oldu. New York Üniversitesi'nde "Hospitality, Tourism and Sports Management" eğitimi aldı. 1997 yılında katıldığı güzellik yarışmasında "Miss International" seçilerek Türkiye'yi Japonya'da temsil etti ve "Dostluk Güzeli" oldu.

1998 yılında Günel Zeynalova-Didem adlı klipte Didem karakterine hayat vermiştir. Kanal D'de çocuk programları yapımcılığı ve program sunuculuğu yaptı. Dialog Spikerlik ve Sunuculuk Okulu'nu derece ile mezun olmuştur. 2000 ile 2005 yılları arasında CNN Türk'te spor departmanında dış haber editörlüğü, muhabirlik ve spor spikerliği yaptı. Formula 1 yarışlarını yerinde takip etti ve programlar yaptı. 2010 yılında vizyona giren Romantik Komedi filminde küçük bir rol oynadı. 2014 Yılında Tv8' de yayın hayatına başlayan Ver Fırınada ve 2015 Mart ayında başlayan Komedi Türkiye isimli programın sunuculuğu yapmıştır.

2006 yılının Nisan ayında NTV'de "Spor Servisi" programının sunuculuğunu yapmış olup NTV Spor kanalında da programları vardır. 2012 yılında Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasında da sunuculuk yapmıştır. Popstar 2013 programında sunuculuk yapmıştır.