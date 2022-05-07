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  3. Burcu Esmersoy'un Anneler Günü pozu yaktı kavurdu! "Yemin ederim insan değil"

Burcu Esmersoy'un Anneler Günü pozu yaktı kavurdu! "Yemin ederim insan değil"

Ünlü model Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Ünlü mankenin Anneler Günü pozları sosyal medyayı salladı.

Burcu Esmersoy'un Anneler Günü pozu yaktı kavurdu! "Yemin ederim insan değil" 117

Ünlü model Burcu Esmersoy, adından söz ettirmeye devam ediyor.