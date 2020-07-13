Burcu Esmersoy'un eski sevgilisi Allan Hakko yeni sevgilisiyle görüntülendi!

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy ile yollarını ayıran Vakko'nun veliahdı Allan Hakko, önceki akşam Bebek'te sarışın bir güzelle objektiflere yakalandı.

Esmersoy ile 4 aylık kısa bir ilişki yaşayan veliahd aşkı başka kollarda aradı.

Bebek Balıkçısı’nda yemek yiyen ikili uzun bir gecenin ardından mekandan Hakko’nun lüks cipiyle ayrıldı. Bebek'te bir mekan çıkışı karşısında bir anda magazincileri gören Hakko'nun kız arkadaşı flaşlar bir anda patlayınca yüzünü saklamaya çalıştı.

Hakko ve kız arkadaşı muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Vakko'nun veliahdı iş insanı Allan Hakko, sunucu Burcu Esmersoy'la ilişkilerini, "Burcu işine daha çok zaman ayırıyor" diyerek sonlandırdığı iddia edildi.