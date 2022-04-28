  1. FOTO GALERİ
  2. MAGAZİN
  3. Burcu Esmersoy’un göğüs dekoltesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı! “Ramazan sana gelmemiş, açıl Burcu açıl”

Burcu Esmersoy’un göğüs dekoltesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı! “Ramazan sana gelmemiş, açıl Burcu açıl”

Ünlü manken Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Ünlü mankenin fotoğrafı takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

Burcu Esmersoy’un göğüs dekoltesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı! “Ramazan sana gelmemiş, açıl Burcu açıl” 117

Ünlü manken ve oyuncu Burcu Esmersoy, adından söz ettirmeye devam ediyor.