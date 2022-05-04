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  3. Burcu Esmersoy'un yeni imajı beğenilmedi! "Seda Sayan olmuş estetikten, ar damarı çatlamış"

Burcu Esmersoy'un yeni imajı beğenilmedi! "Seda Sayan olmuş estetikten, ar damarı çatlamış"

Ünlü manken Burcu Esmersoy'un yeni imajı takipçileri tarafından beğenilmedi. Ünlü manken eleştiri yağmuruna tutuldu.

Burcu Esmersoy'un yeni imajı beğenilmedi! "Seda Sayan olmuş estetikten, ar damarı çatlamış" 117

Ünlü manken ve oyuncu Burcu Esmersoy, imajını tazeledi.