Kanal D'nin sevilen gündüz kuşağı programı olan Müge ve Gülşen'le 2.sayfa'ya konuk olan Burcu Güneş kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli?

BURCU GÜNEŞ KİMDİR?

12 Ağustos 1975 yılında İzmir Alsancak’ta doğdu.

Babası Müzisyen Ali Güneş; annesi Bige Özkan'ın tek kızıdır. Şirinyer'de geçen çocukluk yılları ailesindeki ayrılıklar ve mücadelelerle geçti. Annesi ve babası boşanınca, 7 yaşından itibaren babasının yanında kalan Burcu, 18 yaşına gelince annesine olan özlemini dindirmek amacıyla annesiyle birlikte kalmaya karar vermiştir… TAÇSAV tarafından "Türk gençlerine örnek yaşam tarzı” nedeni ile 2001 yılı "İdeal Türk Genç Kızı" seçilmiştir.

Meslek hayatı

Babasının müzisyen olmasıyla küçük yaşlarda müzikle iç içe kalan Burcu Güneş, ilk bestesini 12 yaşında yapmıştır. Sürpriz sayılmayacak ilk sahne deneyimine babasının işleri nedeniyle, İzmir'den Antalya'ya taşındıklarında 13 yaşında babasına vokal yaparak başladı. Babası ile kurdukları Dio, Trio ve orkestralarla, büyük otellerde ve tatil köylerinde jazz ve pop müzik şarkıları söylemiştir.

Burcu’yu o yıllarda dinleyemeye gelen insanlar küçük bir çocuktaki bu güçlü ses ve şarkı söyleme yeteneği karşısında büyük hayranlık ve şaşkınlıklarını gizleyemiyorlardı. Çoğu onu jazz söylerken bir İngiliz veya Amerikalı zannederek yanına yaklaşıp konuşmaya başlıyorlardı. "Zenci gırtlaklı beyaz kız" lakabı o günlerden kalan bir tanımlamaydı.

18 yaşında İzmir 9 Eylül Devlet Konservatuar Müdürü Prof. Müfit Bayraşa'dan şan, artikülasyon ve solfej dersleri alan Burcu, İzmir'in tanınmış Jazz klüplerinde ve bazı büyük otellerinde, yaz ayları Bodrum'da şarkı söylerken bir yandan Müfit Bayraşa ile çeşitli festivallere ve müzik yarışmalarına katıldı ve birçok ödül aldı. Aynı dönemde kendi söz ve bestelerini o yıl İzmir'e gelen dünyaca ünlü klasik piyanistimiz Burçin Büke'ye dinletmesi ile profesyonel hayata adım atmaya başladı. Birlikte stüdyoya girerek her ikisine ait şarkılar oluşturup kayıtlarını hazırlayıp İstanbul 'a, Raks Universal plak şirketine gönderdiler. Bir hafta sonra bu şirketten gelen teklifle acil olarak İstanbul'a ilk albümünü hazırlaması için çağırıldı.

1998 yılında Türkiye'nin en önemli müzik adamlarından Garo Mafyan, Nino Varon, Tanju Arıkan ve ekibiyle ilk albümü "Aşk Yarası"nı piyasaya sürdü. Albümde Gloria Gayner'ın söylediği "First be a Woman" isimli şarkıyı Zeynep Talu'nun yazdığı Türkçe sözlerle yorumladı. Albümden 2 şarkı "Alimallah ve Yaşadık Bitmedi" Fransa'da "compilation" bir albümde yer aldı. Bu albümde Alimallah, Aşk Yarası ve Hayallerde Gezginim parçalarına klip çeken Burcu, 1998 yılının en iyi çıkış yapan bayan pop şarkıcısı oldu. Ülkemizin tanınmış sanatçıları, köşe yazarları ve büyükleri tarafından desteklenen, basına lansman kapağındaki" Güneş'in Kızı" Burcu artık Türkiye'deki üç önemli sesten biri sayılıyordu.

1999 yılında Rafet El Roman’ın Hayat Hüzünlü albümündeki Son Mektup şarkısında Rafet El Roman’la birlikte düet yaparak büyük beğeni topladı.Yine aynı yılda Amerika'da yaşayan müzisyen Melik Yirmibir ile ikinci albümün hazırlıklarına başladı. Bu albümde 5 adet Ara Dinkjian şarkısı yorumladı. Bu etnik müzik tarzıyla birleşmiş pop kültüründeki çalışma, Amerika'da dünyaca tanınan müzisyenlerin katkılarıyla tamamlandı. Davulda Horacio 'El Negro'Hernandez, klavyede Jim Beard, perküsyonda Arto Tunçboyacıyan bunlardan bazılarıdır. Kendi söz ve besteleriyle albümde üretici yanını daha da pekiştiren Burcu, Erol Köse ile anlaşmaya vardı ve şirketini, sözleşmesini yeniledi. Albümü biraz da yeni ekibiyle tazeledi.

Burcu Güneş bu albüm çalışmasında pop tarzının dışına çıkan bir eser olan "Çile Bülbülüm" isimli Türk Sanat Müziği şarkısını başarılı bir şekilde icra etti ve Türkiye'de bu şarkının yıllar sonra yeniden çok popüler olmasına neden oldu. İkinci solo çalışması "Tılsım" albümünde Erhan Güleryüz'ün "Biz Aşkı Meleklerden Çaldık" şarkısını yorumlayarak dinleyiciyi büyüledi. Bu albümde Yansın Geceler, Uzak Değilim, Tılsım, Biz Aşkı Meleklerden Çaldık ve Çile Bülbülüm parçalarına klip çeken Burcu, albümün çıkış tarihinden sonra çok yoğun konserler vererek tüm Türkiye'yi ve birçok Avrupa ülkesini dolaştı. Bu albüm 2001 yılında 700.000'e yakın satarak o yılın en çok satan pop albümlerinden oldu. Kısacası ikinci albümü olan "Tılsım" aynı zamanda Burcu'nun her anlamdaki farklılığını inşa etmesini sağlayan yapı taşlarından oldu.

2002 yılında üçüncü albüm hazırlıklarına başlayan Burcu bu albümde ağırlıklı olarak kendi söz ve bestelerine yer verdi ve "Executive Producer" olarak Erol Köse ile çalışmaya devam etti. Tufan Taş'la müzik direktörlüğünü ortak yaptıkları 2 yıl süren albüm çalışmasından sonra Burcu, 2004 yılında "Ay Şahit" isimli üçüncü albümünü piyasaya çıkardı. Mert Ekren'in "Sahilden" şarkısında Ceza ile featuring yaparak Türkiye'de Rap müziğinde başka bir dönemin açılmasına sebep oldu ve gençlerin bu tarzı daha çok sevmesine yol açtı. Bu albümde Ay Şahit, Sahilden ve Sınıfta Kal parçalarına klip çeken Burcu, En İyi 64 Albümünde de “Ay Şahit” ve “Uyan” parçaları ile yer aldı. Başrollerini Özcan Deniz, Demet Akbağ ve bir çok önemli oyuncunun rol aldığı “Neredesin Firuze” sinema filminde ve soundtrack albümünde “Gaip Yol” parçası ile yer aldı. Ardından şirketi ile anlaşmazlıklar yaşamaya başlayan ve T.M.S.F ihalesine kadar süren bir mücadele dönemi geçiren Burcu, sözleşmesini ve sanatsal faaliyetlerinin haklarını kendisi satın alarak bir ilke ve özgürlük zaferine imza attı.

2006 yılında TOÇEV'in okul yaptırmayı ve okulların fiziksel koşullarını iyileştirmeyi hedefleyen projesi için özel olarak hazırlananan albümde, Yaşasın Okulumuz ve Ay Şahit (Remix) şarkısıyla yer almaktadır.

Bu proje ardından 1,5 yıl üzerinde çalıştığı ve prodüktörlüğünü kendisinin üstlendiği "Ben Ateş Ben Su" ismini verdiği albümünü, Bülent Seyhan yapımcılığında çıkaran Burcu, müzik direktörlüğünü Tufan Taş ve Mert Ekren birlikte yürüttü. Bu albümde aşk, özgürlük, yenilenme, sevgi, farkındalık, kendini sorgulama temalarını işledi. Kendini yenilemek, geliştirmek için önce insanın iç dünyasından başlaması gerektiğini düşünen sanatçı, her anlamda yansımalarını gördüğü spritüel, metafizik alanlarında çalışmalara katıldı. Bu albümüne de 4 klip (Olmazsan Olmaz, Ben Yeter Miyim, Kaybol Benle, Seven) çeken sanatçı, Radyo Clas En İyiler (2008) Albümünde Olmazsan Olmaz’la, Power Club Sevgiliye Özel (2009) albümünde Seven isimli parçasıyla yer aldı. Ayrıca 2007 yılında Mustafa Sandal’ın Çoban ve Melek Yüzlüm parçalarına da vokal yapmıştır.

2008 yılında 3 Hürel Sonsuza Kadar albümünde Üç Hürel’in Yorgunum parçasını kendi tarzıyla yorumlayarak albümde yer almıştır .Daha sonra "On The Club" adını verdiği "Ben Ateş Ben Su" albümünün devamı olarak 5 şarkısının remix'inden oluşan albümünü müzikseverlere sunmuştur. 2008 Ege Üniversitesinden En iyi genç sanatçı ödülünü alan Burcu, bugüne kadar Türkiye ve Avrupa genelinde 450'yi aşkın konser gerçekleştirirken her konserinde 20.000 ile 80.000 bulan seyirci ile çok ciddi bir hayran kitlesine ulaşmayı başarmış ender sarkıcılardan biri olmuştur. Albümlerinin toplam tirajı 1.600.000 adet civarında satarak Türkiye ve yurtdışında birçok Avrupa ülkesinde satışa sunulmuştur.