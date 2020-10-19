Burcu Kıratlı eski nişanlısı Ahmet Kural ile pişti oldu! Bakışları gündem oldu

Burcu Kıratlı ve Ahmet Kural, Türk Sinemasını Geçmişten Geleceğe Taşıyanlar ödül töreninde pişti oldu. Bir dönem nişanlı olan Burcu Kıratlı ile Ahmet Kural'ın bakışları gündemde bomba etkisi yarattı.

Ahmet Kural ve Burcu Kıratlı, 2013 yılında nişanlanmıştı. İkili, üç ay sonra nişanı atarak yollarını ayırmıştı. Kural ve Kıratlı tam 7 yıl sonra Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda denk geldi.

Salonda birbirini fark eden ikili, durumu bozuntuya vermemeye çalışsa da başarılı olamadı. Kıratlı'nın eski sevgilisine bakışı sosyal medyada gündem oldu.

Ahmet Kural, pişti sorularını yanıtsız bıraktı. Kıratlı ise, "Böyle şeyler olabilir" yorumunda bulundu.