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  3. Burcu Kıratlı eski nişanlısı Ahmet Kural ile pişti oldu! Bakışları gündem oldu

Burcu Kıratlı eski nişanlısı Ahmet Kural ile pişti oldu! Bakışları gündem oldu

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın ayrıldığı iddiası sıcaklığını korurken Kıratlı'nın eski nişanlısı Ahmet Kural'a olan bakışları gündem oldu. Kıratlı'nın bakışları kameralara yansıdı.

Burcu Kıratlı eski nişanlısı Ahmet Kural ile pişti oldu! Bakışları gündem oldu

Burcu Kıratlı ve Ahmet Kural, Türk Sinemasını Geçmişten Geleceğe Taşıyanlar ödül töreninde pişti oldu. Bir dönem nişanlı olan Burcu Kıratlı ile Ahmet Kural'ın bakışları gündemde bomba etkisi yarattı. 

Burcu Kıratlı eski nişanlısı Ahmet Kural ile pişti oldu! Bakışları gündem oldu

Ahmet Kural ve Burcu Kıratlı, 2013 yılında nişanlanmıştı. İkili, üç ay sonra nişanı atarak yollarını ayırmıştı. Kural ve Kıratlı tam 7 yıl sonra Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda denk geldi.

Burcu Kıratlı eski nişanlısı Ahmet Kural ile pişti oldu! Bakışları gündem oldu

Salonda birbirini fark eden ikili, durumu bozuntuya vermemeye çalışsa da başarılı olamadı. Kıratlı'nın eski sevgilisine bakışı sosyal medyada gündem oldu.

Burcu Kıratlı eski nişanlısı Ahmet Kural ile pişti oldu! Bakışları gündem oldu

Ahmet Kural, pişti sorularını yanıtsız bıraktı. Kıratlı ise, "Böyle şeyler olabilir" yorumunda bulundu.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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