Sinan Akçıl'ın sevgilisi Burcu Kıratı sosyal medyanın diline düştü. Güzel oyuncu Kıratlı, mutfağa girdi ve 'Nutellalı İzmir Bombası' yaptı. Kıratlı bu anları da Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı fakat hesaba katmadığı bir şey oldu. Takipçileri Kıratlı'nın ojeli ve uzun tırnaklarını görünce tepki gösterdi.

BURCU KIRATLI'NIN TIRNAKLARI OLAY OLDU

Burcu Kıratlı ve şarkıcı Sinan Akçıl, 1 Ocak 2019'da yakın dostlarıyla Hollanda’ya giderek dünya evine girmişti.

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı 9 Eylül'de tek celsede boşandı.

BURCU KIRATLI VE SİNAN AKÇIL NEDEN BOŞANDI?

Sinan Akçıl ile boşanması hakkında da konuşan Burcu Kıratlı, "Biz esas olarak kıskançlık değil bir inatlaşma yüzünden ayrıldık. Kimse inanmıyor ama böyle. İnatlaştık. Başka hiçbir sebebi yok bu ayrılığın" dedi.

BURCU KIRATLI KİMDİR?

Burcu Kıratlı, 23 Temmuz 1989 tarihinde İstanbul'da doğru. Ünlü oyuncu ilk okul öğrenimini Ata Koleji'nde, orta okul öğrenimini BJK Koleji'nde, lise öğrenimini ise Bebek Yeni Yıldız Koleji'nde tamamlayarak Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden lisans derecesi ile mezun oldu. Okul hayatı boyunca birçok oyun ve kısa filmde yer alan Kıratlı, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Actor Studio eğitimi almış ve yine aynı yerde 2 sezon boyunca kadrolu oyuncu olarak görev yaptı.

ROL ALDIĞI PROJELER

lk dizi rolünü 2010 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve 2 sezon süren Elde Var Hayat isimli dizide Yağmur karakteri ile aldı. 2013 yılında ise Özcan Deniz'in yazıp yönettiği Su ve Ateş filminde Helin karakteri ile sinemaseverlerin karşısına çıktı. 2014 yılında vizyona giren Peri Masalı filminde Peri karakterini canlandırdı. Bu filmdeki rolü nedeniyle saçlarını kazıtması gündem oldu. Bu film projesinden sonra tekrar TV ekranlarına geri dönen Kıratlı, 10 Aralık 2014 tarihinden beri TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Diriliş: Ertuğrul dizisinde Gökçe karakteriyle izleyici karşısına çıktı. TV kariyeri devam ederken aynı zamanda 2015 yılında Bizim Hikaye isimli filmde Elif karakterini canlandırdı. Günümüzde Aşk ve Mavi dizisinde, "Mavi" karakterine hayat verdi. Ünlü oyuncu söz yazarı ve müzisyen Sinan Akçıl ile evlendi.