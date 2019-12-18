Burcu kıratlı ve Sinan Akçıl yeniden mi evleniyor?

Kanal D'de yayınlanan 2.sayfa programına konuk olan Burcu Kıratlı boşandığı eski eşi Sinan Akçıl ile tekrar gündeme geldi. Yeniden evlenecekleri konuşulan Kıratlı olaya ilişkin henüz net bir açıklama yapmadı.

BURCU KIRATLI İLE SİNAN AKÇIL TEKRAR MI EVLENİYOR?

Tekrar birlikte görüntülenen Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl'ın evlilik iddiaları henüz netleşmedi.

BURCU KIRATLI KİMDİR?

Burcu Kıratlı, 23 Temmuz 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Tuncay Kıratlı, Annesi Gül Erçetingöz'dür. Annesi ve babası o çok küçükken ayrılan Burcu Kıratlı, ünlü Sunucu ve Gazeteci Kenan Erçetingöz’ün üvey kızı. Üniversite eğitimini Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünde tamamladı. Okul hayatı boyunca birçok oyun ve kısa filmde rol alan oyuncu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde Actor Studio eğitimi aldı, daha sonra bu merkezde 2 yıl boyunca kadrolu oyuncu olarak görevde bulundu.

Oyunculuk kariyerinde ilk olarak “Mustafa Kemal’im” ve “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım” tiyatro oyunlarıyla seyirciyle buluşan Burcu Kıratlı "Su ve Ateş", "Peri Masalı", "Bizim Hikaye”, isimli bir çok sinema filmi projesinin yanı sıra "Elde Var Hayat” ve “Diriliş Ertuğrul” Tv dizilerinde yer aldı. Burcu Kıratlı aslı çıkışını ise Emrah ile başrolünü üstlendiği Aşk ve Mavi dizisiyle yaptı. Bu dizide Mavi karakterine hayat verdi. Yakın arkadaşı olan ve Sinan Akçıl ile aşk yaşamaya başlayan Burcu Kuratlı, 2019’un ilk günlerinde nikah masasına oturdu.

9 aylık evliliklerini 6 Eylül 2019 tarihinde tek celsede bitirdikten sonra açıklama yapan Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl'ı hala sevdiğini ve bir inat uğruna boşandıklarını söylemişti. Açıklamalarıyla barışma sinyali veren ikili, boşandıktan 1,5 ay sonra yeniden bir araya geldi.