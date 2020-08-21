Güzel oyuncu Burcu Özberk aşkı Murat Kazancıoğlu'nda buldu. Uzun zamandır yalnız olan güzel oyuncunun iş insanı Murat Kazancıoğlu ile birlikte olduğu ortaya çıktı. Çiftin aşkını sosyal medya paylaşımları ele verdi.

Murat Kazanıoğlu daha önce Yağmur Tanrısevsin ile anılmış teknede çıkan görüntüleriyle de aralarında aşk olduğu iddia edilmişti. Ancak geçtiğimiz iş insanının Burcu Özberk ile Bodrum'da bir plajda tüm gün vakit geçirdiği öğrenildi.

Çiftin, daha sonra ise iş insanının evine gittiği öğrenildi.

Oyuncu ve iş insanının benzer kareleri paylaşması ise aşklarını ele verdi.

Kazancıoğlu'nun köpeğini paylaşan Özberk'in "Bilen bilir" notunu düşerek, kalp çizmesi de dikkatlerden kaçmadı.