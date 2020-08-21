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  3. Burcu Özberk ile Murat Kazancıoğlu aşk mı yaşıyor?

Burcu Özberk ile Murat Kazancıoğlu aşk mı yaşıyor?

Burcu Özberk, kısa süre önce adı Yağmur Tanrısevsin ile aşk dedikodularına karışan iş insanı Murat Kazancıoğlu ile aşk yaşamaya başladı. Oyuncu ve iş insanının benzer kareleri paylaşması ise aşklarını ele verdi.

Burcu Özberk ile Murat Kazancıoğlu aşk mı yaşıyor?

Güzel oyuncu Burcu Özberk aşkı Murat Kazancıoğlu'nda buldu. Uzun zamandır yalnız olan güzel oyuncunun iş insanı Murat Kazancıoğlu ile birlikte olduğu ortaya çıktı. Çiftin aşkını sosyal medya paylaşımları ele verdi. 

Burcu Özberk ile Murat Kazancıoğlu aşk mı yaşıyor?

Murat Kazanıoğlu daha önce Yağmur Tanrısevsin ile anılmış teknede çıkan görüntüleriyle de aralarında aşk olduğu iddia edilmişti. Ancak geçtiğimiz iş insanının Burcu Özberk ile  Bodrum'da bir plajda tüm gün vakit geçirdiği öğrenildi.

Oyuncu ve iş insanının benzer kareleri paylaşması ise aşklarını ele verdi.

Çiftin, daha sonra ise iş insanının evine gittiği öğrenildi.

Burcu Özberk ile Murat Kazancıoğlu aşk mı yaşıyor?

Oyuncu ve iş insanının benzer kareleri paylaşması ise aşklarını ele verdi.

Oyuncu ve iş insanının benzer kareleri paylaşması ise aşklarını ele verdi.

Kazancıoğlu'nun köpeğini paylaşan Özberk'in "Bilen bilir" notunu düşerek, kalp çizmesi de dikkatlerden kaçmadı.

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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