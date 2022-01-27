Daha önce adı Aşk Mantık İntikam dizisindeki partneri İlhan Şen ve yakın arkadaşı Serkay Tütüncü ile anılan ünlü oyuncu Burcu Özberk'in Sarp Şardan ile sevgili olduğu söylentileri magazin gündemine bomba gibi düştü. Biz de bunun üzerine haberimizde Burcu Özberk'in sevgilisi kim? Sarp Şardan kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtına yer verdik.

BURCU ÖZBERK'İN SEVGİLİSİ KİM? SARP ŞARDAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Fox tv’nin romantik komedi dizisi Aşk Mantık İntikam'da başrol oynayan Burcu Özberk'in Sarp Şardan ile birlikte olduğu söyleniyor. Maske Kimsin Sen? yarışmasında görüntü yönetmenliği yapan Sarp Şardan olduğu ortaya çıktı.

Maske Kimsin Sen yarışmasında Geyik kostümünün altındaki ismin Burcu Özberk olduğu söyleniyordu. O görüntüler de ortaya çıktı. Sarp Şardan’ın Fox tv’nin Maske Kimsin Sen yarışmasında Geyik’in ipucu çekimlerinde yer aldığı fotoğraflar iddiaları güçlendirdi.

Sarp Şardan’ın ayrıca Spotify’de Burcu Özberk için çalma listesi yaptığı da ortaya çıktı. Ancak haberlerin ortaya çıkmasının ardından listeyi sildi.

Sarp Şardan’ın babası Yiğit Şardan’dır. Annesi Halide Çiğdem Doğu’dur. Tunç adında kardeşi vardır. Babası Yiğit Şardan Türkiye’deki önde gelen reklamcılardan birisi ve MedYapım’ın ortaklarındandır. Ayrıca 2021 Galatasaray başkanlık seçimlerine aday olmuştur.

Sarp Şardan Fox TV’de yapımcılığını babasının ortağı olduğu Medyapım’ın yaptığı Maske Kimsin Sen’de görev yapmaktadır.

Sarp Şardan 22 yaşındayken Burcu Özberk ise 32 yaşındadır.