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Burdur- Antalya karayolu trafiğe kapandı

BURDUR'da, sabah saatlerinden bu yana devam eden kar yağışı nedeniyle Burdur- Antalya yolu trafiğe kapandı.

Burdur- Antalya karayolu trafiğe kapandı

BURDUR'da, sabah saatlerinden bu yana devam eden kar yağışı nedeniyle Burdur- Antalya yolu trafiğe kapandı.

Sabah saatlerinden bu yana devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle Burdur- Antalya yolu Kurna rampaları, Antalya'ya gidiş ve geliş iki yönlü olarak trafiğe kapandı. Yaklaşık 5 kilometre araç kuyruğu oluştu. Karayolları ekipleri ve trafik ekipleri yolu trafiğe açabilmek için yoğun çaba harcıyor.

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Kaynak: DHA



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