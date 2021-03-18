Burdur Karamanlı Nüfusu 2020 - 2021 |  Karamanlı İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Burdur Karamanlı Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Burdur Karamanlı nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Burdur Karamanlı Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Karamanlı ilçesinin bağlı bulunduğu Burdur ilinde 267 bin 092 kişi yaşamaktadır. Burdur ili 7175 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 411 (km²) si Karamanlı ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Burdur Karamanlı nüfusu 7,982 kişidir.

Burdur Toplam Nüfusu Kaçtır?

267,092 kişidir.

Karamanlı İlçe Nüfusu Kaçtır?

7,982 kişidir.

Karamanlı Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

2,182 kişidir.

Burdur Karamanlı Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -4,3 olarak gerçekleşmiştir.

Karamanlı İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 29,821075 Enlem : 29,821075

Karamanlı İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Burdur iline bağlı bulunan Karamanlı ilçesinin telefon alan kodu 0 248 şeklinde başlamaktadır.

Karamanlı ilçesinin bağlı olduğu Burdur İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Karamanlı ilçesinin bağlı olduğu il olan Burdur ilinin plaka kodu 15 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020