Burdur merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden biri tutuklandı

BURDUR (AA) - Burdur merkezli, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada Burdur, Balıkesir, Antalya, Ankara ve Konya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda F.E.Ö, Ö.U, Ö.G, U.I, F.T.Ç. ve M.G. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





Kaynak: AA