Burdur Valiliği’nden dolandırıcılık uyarısı

Burdur merkez ve 3 ilçede kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan kişi yada kişilerin vatandaşların iyi niyetlerini suistimal etmek suretiyle dolandırıcılık yaptıkları şikayetleri üzerine Valilik'ten uyarı geldi.

Burdur Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Burdur Merkez, Bucak, Gölhisar ve Karamanlı İlçelerine bağlı köylerde yaşayan bazı muhtarları ve vatandaşları arayan telefon dolandırıcılarının, kendilerini karakol komutanı olarak tanıtarak vatandaşlardan verdikleri hesap numaralarına para yatırmalarını istedikleri yönünde duyumlar alındığı bildirildi. Açıklamada " Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması açısından "asker, polis, savcı" vb. adla telefonla arayarak para, kontör isteyen kişi veya kişilere itibar etmemesi, kimlik bilgilerini, kredi kartı veya banka hesap bilgilerini vermemeleri gerekmektedir. Bu tür telefonlara muhatap olan vatandaşlarımızın en kısa süre içerisinde güvenlik güçlerimizle irtibata geçmesi, bu kişilerin yakalanması açısından son derece önem taşımaktadır" denildi.

Kaynak: İHA