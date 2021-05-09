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  3. Burdur Valiliğinden örnek hareket: Pazarcılarda kalan sebzeler ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak

Burdur Valiliğinden örnek hareket: Pazarcılarda kalan sebzeler ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak

Burdur'da Valilik tarafından pazarcıların elinde kalan 15 ton yaş sebze ve meyvenin satın alınarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Burdur Valiliğinden örnek hareket: Pazarcılarda kalan sebzeler ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Burdur Valisi Ali Arslantaş, "tam kapanma" döneminde Burdur'un kent merkezindeki Uzay Çatı kapalı pazar yerinde açılan halk pazarını denetledi.

Arslantaş, pazarın kapanmasının ardından esnafla sohbet ederek, satışla ilgili bilgi aldı.

Vali Arslantaş, mevsimsel sıcaklık nedeniyle tarımsal ürünlerin zayi olmaması için pazar esnafının elinde kalan tüm sebze ve meyvenin satın alınması talimatını verdi.

Valilikçe satın alınan yaklaşık 15 ton yaş sebze ve meyvenin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı belirtildi.

Denetimde Arslantaş'a Vali Yardımcısı Sedat Yıldırım ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Murat Yarar da eşlik etti.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Burdur Valiliğinden örnek hareket: Pazarcılarda kalan sebzeler ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak

Burdur Valiliğinden örnek hareket: Pazarcılarda kalan sebzeler ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak

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