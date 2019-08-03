Burdur Valiliği’nden Salda Gölü açıklaması

Burdur Valiliği Salda Gölü ile yaptığı açıklamada, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığıca projelendirilerek, aynı yaklaşımla, göl ve çevresinin doğal ve orijinal hali korunarak, ziyaretçilerin günübirlik ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, içinde doğal malzeme kullanılarak oluşturulacak mekanların yer alacağı "Millet Bahçesi" yapımı ile Salda Gölü çevre şartları çok daha iyi bir seviyeye ulaşacaktır" ifadelerine yer verdi.

Valilik Salda Gölü ile ilgili yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada, "Yıllardır hiçbir tedbir alınmadan, imara aykırı ve düzensiz yapılaşmaya, çevre kirliliğine, adeta yok olmaya bırakılmış olan göl ve çevresi, alınan bu tedbirlerle ve planlanan çalışmalarla daha kötü şartlara doğru ilerlemekten kurtarılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Geçen sene Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvurularak göl ve çevresinde koruma amaçlı imar planı yapımı süreci başlatıldığının bildirildiği açıklamada, imar mevzuatına aykırı uygulamaların engellendiği, gölün doğal yapısının ise korunduğu belirtildi.

"Özel Çevre Koruma Bölgesi"

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "2018 yılı içinde, gölün kıyısına kadar ilerleyerek doğal zemine zarar veren ve görüntü kirliliği oluşturan araçların belli bir hattın ötesine geçerek kıyıya ulaşmalarını önlemek amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan sağlanan ödenekle ahşap bariyer sistemi kurulmuştur. Böylece göle ilişkin ilk önemli tedbir alınmıştır. Yine 2018 yılı içinde, beyaz adalar bölgesinde izinsiz olarak kurulmuş olan her türlü geçici yapı ve konteyner türü unsurlar ilgili mevzuat çerçevesinde alandan kaldırılmıştır. İl Özel İdaresi imkanlarıyla beyaz adalar bölgesine ulaşımı sağlayan yol parke taşı ile kaplanarak ulaşım standardı yükseltilmiştir. 2019 yılında ise Salda Gölü ve çevresi Cumhurbaşkanımızın talimatı ile Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇK) ilan edilmiştir. Ülkemizde bulunan 18 ÖÇK alanından biri olan bu bölgede korunan alan, bu kararla birlikte 4 bin 400 hektardan 29 bin 500 hektara yükselmiştir. Burada vurgulanması gereken iki önemli nokta bulunmaktadır. Birincisi, ÖÇK ilan edilen alanın içerisinde yer alan Doğal SİT statüsü eskisi gibi devam etmektedir. İkinci husus ise ÖÇK Alanının Doğal SİT Alanına göre doğal alanlar üzerinde daha hafif bir koruma sistemi oluşturduğu şeklindeki iddiadır. Böyle bir derecelendirme doğru olmadığı gibi her iki koruma statüsü birbirini tamamlayan ve destekleyen niteliktedir. Zira, ülkemizin en özel ve nitelikli doğal alanlarının ÖÇK kapsamında olduğu görülmektedir."

Yapılan çalışmalarda gölün doğal yapısının korunmasının birinci öncelik olduğunun kaydedildiği açıklamada, göl çevresinde düzenli olarak temizlik ve çöp toplama, taşıma çalışması yürütüldüğü ifade edildi. Açıklamada, önceki yıllarla yapılan kıyaslamada bölgede çevre koşullarının ulaştığı olumlu düzeyin açıkça görüldüğüne dikkat çekildi.

"Kötü şartlara ilerlemesi durduruldu"

Burdur Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kaydedildi: "Valiliğimizin girişimi üzerine Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından 12 hektarlık Tabiat Parkı alanı 57 hektara çıkarılmıştır. Bu suretle, göl çevresinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü tarafından sınırlandırılmış bir alanda temiz çevre ilkesiyle işletilen alanın ölçeği 5 kat artırılmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından projelendirilerek, aynı yaklaşımla, göl ve çevresinin doğal ve orijinal hali korunarak buraya gelen ziyaretçilerin günübirlik ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, içinde doğal malzeme kullanılarak oluşturulacak mekanların yer alacağı "Millet Bahçesi" yapımı ile Salda Gölü çevre şartları çok daha iyi bir seviyeye ulaşacaktır. Yıllardır hiçbir tedbir alınmadan, imara aykırı ve düzensiz yapılaşmaya, çevre kirliliğine, adeta yok olmaya bırakılmış olan göl ve çevresi alınan bu tedbirlerle ve planlanan çalışmalarla daha kötü şartlara doğru ilerlemekten kurtarılmıştır."

Kaynak: İHA