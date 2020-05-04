Burdur Valisi Şıldak Çeltikçi İlçesi karantina tedbirlerini yerinde inceledi

Burdur Valisi Hasan Şıldak, Çeltikçi İlçesine ziyarette bulunarak, karantina tedbirinin devam ettiği İlçe Merkezinde alınan önlemleri yerinde inceledi.

İlçeye giriş çıkış ve yol güzergahlarında bulunan uygulama noktalarını gören Vali Şıldak, Kaymakamlıkta İlçe birim amirleriyle bir araya gelerek, ilk andan itibaren yakından takip etiği süreçle ilgili Kaymakam Abdullah Özübek'ten bilgi aldı.

Hafta sonu da İlçeye gelerek incelemede bulunan Vali Şıldak, son durum hakkında yerinde bilgi alıdıktan ve gerekli değerlendirmelerde bulunduktan sonra İlçeden ayrıldı.

Kaynak: İHA