Burdur'da 3 yaşındaki Ayşenur Kazık'ın şüpheli ölümü: Anne ve dayısı tutuklandı

Alınan bilgilere göre dün Cemil Mahallesi'ndeki bir müstakil evde meydana gelen olayda Kader Karadeniz isimli kadın 3 yaşındaki kızı Ayşenur'un uyanmadığını belirterek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine eve giden ekipler, yaptıkları muayenede küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine söz konusu adrese gelen olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kazık'ın cenazesi otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İKİ ZANLI TUTUKLANDI

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Ayşenur Kazık'ın annesi Kader Karadeniz ile dayısı Hızır Ç. (18) polis karakoluna götürüldü. Buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan iki zanlı tutuklandı.

NÜFUSA GÖRE AYŞENUR'UN BABASI ANNENANNESİNİN İKİNCİ EŞİ

Öte yandan, nüfus kayıtlarına göre Ayşenur'un babasının anneannesinin ikinci eşi olan Erdoğan Kazık olduğu öğrenildi.

BİYOLOJİK BABA OLDUĞU SÜRÜLEN KİŞİDEN DNA İSTENDİ

Bu nedenle Kader Karadeniz'den, Erdoğan Kazık'tan ve çocuğun biyolojik babası olduğunu öne süren Erdi Karakiraz'dan DNA örnekleri istendi.