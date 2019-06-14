Burdur’da 43 bin öğrenci karne aldı

Burdur'da 2018-2019 eğitim öğretim döneminin bugün itibariyle sona ermesiyle birlikte 43 bin öğrenci karnelerini aldı. Burdur Valisi Hasan Şıldak, eşiyle birlikte Kayış ve Çine Köyü'nde katıldığı törenlerde öğrencilerin karne sevinçlerini paylaştılar.

Vali Hasan Şıldak Çine köyünde Karne dağıtım töreninin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada; " Bugün bizde iki şirin köyümüzde karne dağıtım törenlerine katılarak çocuklarımızın, öğretmenlerimizin, velilerimizin heyecanına ortak olmak istedik. Önce Kayış Köyümüzde orada eğitime açık olan ilkokulumuzda, orta okulumuzda çocuklarımızla buluştuk, karnelerini verdik. Şimdide ilimizin çok şirin köyü Çine'deyiz. Köylerimizde de çok istekli gayretli kadrolarımızla, gerek yöneticilerimiz gerek öğretmenlerimizin çok gayretli çalışmaları ile çok üst seviyede eğitim faaliyeti yürütülüyor. Bunu görmekten, bu heyecanı yaşamaktan büyük mutluluk duydum. Bugün iki okulumuzdaki eğitim kadromuzda yine son derece başarı istekli arkadaşlarımızdan oluşuyor. Zaten okullarımıza girdiğimizde, okullarımızın tertip düzeni oradaki çocuklarımızın yüzündeki gülümseme bize her şeyi anlatıyor. Bu vesileyle çok mutlu olduk." dedi.

Burdur'da toplam 255 okulda, 5 bin 83 öğretmen ile, yaklaşık 43 bin öğrencinin bugün karnelerini aldığını hatırlatan Vali Şıldak," İlk ve orta öğretimdeki bütün öğrencilerimize ve öğretmenlerimize hayırlı olsun diyoruz. Velilerimize hayırlı olsun diyoruz. Öğrencilerimize dinlenecekleri, kendilerini yeni eğitim dönemine hazırlayacakları sağlıklı bir yaz tatili temenni ediyorum ve inanıyorum ki elimizdeki imkanlarla bunu sonuna kadar kullanarak önümüzdeki yıl ki eğitim sezonumuza çok daha iyi hazırlanacağız." diye konuştu.

Kaynak: İHA