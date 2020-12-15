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  3. Burdur'da alkollü vatandaş polis ekipleri ve gazetecilere tehditler savurdu!

Burdur'da alkollü vatandaş polis ekipleri ve gazetecilere tehditler savurdu!

Burdur'da sokağa çıkma kısıtlamasına kısa süre kala başka bir genci darp eden alkollü şahıs, polis ekiplerinin GBT denetiminde çekim yapan gazeteci ve polislere tehditler savurdu.

Burdur'da alkollü vatandaş polis ekipleri ve gazetecilere tehditler savurdu!

Sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala alkollü olduğu öğrenilen D.K ve Ö.O, Müze Parkı'nda F.O.V'ye hakaret ve darp etti. Darp edilen ve hakarete uğrayan F.O.V'nin şikâyetçi olması üzerine polis ekipleri D.K'yı aramaya başladı. Ekiplerin uzun arayışları sonrasında Cümbüşlü Caddesi'nde yakalan D.K, polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

BASIN MENSUBUNU TEHDİT ETTİ

Ayakta durmakta zorlanan D.K, emniyet güçlerinin GBT sorgusu sırasında çekim yapan gazeteciye "Bak canını yakarım. Ama seni bulurum birader. diyerek tehdit ve hakaretler savurdu. Alkollü şahsın, polis ekiplerine "Şunu bir kere dövebilir miyim" diye sorduğu kameralara yansıdı.

Alkollü şahsın, karakola götürülmek üzere ekip arabasına bindirildiği sırada olay yerine başka bir alkollü şahıs da bağırarak geldi. Polis ekiplerinin "Ne bağırıyorsun" demesi üzerine "Sen niye bağırıyorsun ağabey" diye cevap veren Ö.O'nun yakalanmadan 1 saat önce D.K ile beraber F.O.V'yi darp ettiği öğrenildi. F.O.V'nin şikayetçi olması üzerine karakola götürülen alkollü şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Burdur'da alkollü vatandaş polis ekipleri ve gazetecilere tehditler savurdu!

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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