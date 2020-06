Burdur’da Antikor Testleri başladı

Burdur'da Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı bağışıklığın tespiti için 2 bin 454 hanede sağlık taraması gerçekleştirilecek.

Burdur İl Sağlık Müdürü Op.Dr. Reha Sermed Aygören yaptığı açıklamada, Covid-19 Hastalığı Antikor Tarama Araştırması" için, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ülke genelinde rastgele belirlediği 153 bin 577 hanenin filyasyon ekipleri tarafından ziyaret edileceğini bildirildi. Aygören, "Burdur'da Koronavirüs hastalığına karşı pandemi başlangıcından itibaren her gün düzenli olarak toplandığımız İl Hıfzıssıhha ve Pandemi Kurullarında aldığımız ve uygulanmasını titizlikle takip ettiğimiz kararlar ve önlemler ile önemli düzeyde başarılar sağladık. Bu başarıların devam etmesi ve gelecek dönemdeki çalışmaları planlamak amacıyla Türkiye çapında tüm illerde çalışmalar yapılacaktır. Bu çalışmalar kapsamında 15 Haziran'dan itibaren ilimiz merkez ve tüm ilçelerimizde hastalığın görülme düzeyini saptamak için 2 bin 454 haneye sağlık taraması gerçekleştirilecektir. Araştırmada TÜİK tarafından hangi ilde kaç haneye gidilmesi gerektiği belirlenmiştir. Belirlenen haneler TÜİK tarafından rastgele seçilmiştir. Ayrıca her hane için 2 ikame hane belirlenmiştir. Buna göre tüm Türkiye'de toplam ulaşılması gereken hane sayısı 153 bin 577 olarak belirlenmiştir. İlimizde gidilecek olan hane sayısı 2 bin 454'tür. Ülkemizde Koronavirüs hastalığı ve geçirilmiş hastalık düzeylerinin doğru bir şekilde saptanabilmesi için her haneden seçilecek bir kişinin rastgele seçilmesi gerekmektedir" diye belirtti.

Burdur merkez ve tüm ilçelerde çalışma yapılacağına değinen Aygören, Covid-19 antikor tarama çalışmalarında 32 kişilik filyasyon ekibimizden Doktor ve Hemşire olmak üzere toplam 93 kişi ile altyapımızı hazırladık. Ekiplerde bulunan personeller Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen personel kimlik kartlarını yanlarında bulunduracaklardır. Ayrıca aynı kişiden ELISA testi için kan örneği ve PCR testi için ise Kovid-19 Rehberi'ne uygun olarak sürüntü örneği alınacaktır" diye bilgi verdi.

İlimizde Covid-19 salgını kapsamında aldığımız önlemler ve uygulamalar konusunda halkımızın bizlere gösterdiği duyarlılık ve destek için çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: İHA