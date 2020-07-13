Burdur’da asker uğurlamalarına sınırlama

Burdur İl Hıfzıssıhha'nın aldığı kararlar kapsamında, askerlik yükümlülerinden, askerlik şubelerinden sevk işlemleri (sülüs belgesi verilirken) yapılırken birliğine teslim olacağı dönemi kapsayacak şekilde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama/tören/eğlence/konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına dair bir örneği ekte sunulan taahhütname alınacak.

İl Hıfzıssıhha, korona virüs tedbirlerine yönelik yeni kararlar aldı. Asker uğurlamalarının salgınla mücadele başarısını riske arttığı belirtilerek, kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına (açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması, toplu uğurlama vb.) hiçbir şekilde müsaade edilmeyecek.

Otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının (kardeşleri dahil) katılmasına izin verilecek, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaş vb. katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmeyecek.

Askerlik yükümlülerinden, askerlik şubelerinden sevk işlemleri (sülüs belgesi verilirken) yapılırken birliğine teslim olacağı dönemi kapsayacak şekilde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama/tören/eğlence/konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına dair bir örneği ekte sunulan taahhütname alınacak. Askerlik şubelerince, askerlik yükümlüsünden alınan taahhütnamenin bir örneğinin valilik ve kaymakamlıklara bildirilecek.

Toplum sağlığı açısından oluşturduğu riskin yönetilebilmesi amacıyla valilik ve kaymakamlıklarca, pandemi kurallarına aykırı şekilde asker uğurlaması, eğlencesi, töreni veya konvoyu yapması nedeniyle hakkında idari ya da adli işlem tesis edilen askerlik yükümlülerine dair bilgiler ilgili askeri birliğe (bu kişilerin teslim olacağı) bildirilecek.

Tedbirlere uymayanlar hakkında ise Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası ve Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

Kaynak: İHA