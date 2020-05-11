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Burdur’da bir belde karantina altına alındı

Burdur'un Buçak ilçesi Kocaeliler beldesinde 1 kişide Covid 19 vakası tespit edilmesi sebebiyle belde karantina altın alandı.

Burdur’da bir belde karantina altına alındı

Burdur'un Buçak ilçesi Kocaeliler beldesinde 1 kişide Covid 19 vakası tespit edilmesi sebebiyle belde karantina altın alandı.

Burdur Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Bucak ilçemize bağlı Kocaaliler beldesinde bir kişide Covid-19 vakası tespit edilmesi üzerine, hastalığın belde içinde yayılmasını ve başka yerleşim yerlerine taşınmasını önlemek amacıyla belde 11.05.2020 Pazartesi günü saat 19.00 itibariyle karantina altına alınmıştır" denildi.

Kaynak: İHA




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