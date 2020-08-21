Burdur'da bir köy karantinaya alındı!

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AA'nın haberine göre, Burdur'un Bucak ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.



İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Susuz köyünde 6 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması ve bu kişilerle temaslıların bulunması sebebiyle yerleşim yerinde karantina tedbirinin uygulanmasına karar verdi. Köyün giriş çıkışları jandarma ekiplerince kapatıldı.

Susuz köyü muhtarı Mehmet Dilek, gazetecilere yaptığı açıklamada, köyde 11 kişinin pozitif vakalarla temaslı olduğunu belirterek, bugün itibarıyla karantinaya alındıklarını bildirdi.

Tarım, hayvancılık ve nakliyecilik yapan kişilerin köye giriş çıkış yapamadığını belirten Dilek, yetkililerden izin sistemini devreye sokmalarını belirtti.

Pozitif vakalardan 3'ünün Bucak Devlet Hastanesinde tedavisinin sürdüğünü, diğerlerinin evlerinde gözlem altında tutulduğu, temaslılara da 14 günlük ev karantinası uygulandığı duyuruldu.