Burdur’da cumhuriyetin 96’ncı yıl dönümü kutlamaları

Burdur Valiliği tarafından cumhuriyetin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü sebebiyle Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki çelenk sunma töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile sona erdi. Törene Burdur Valisi Hasan Şıldak, Burdur Garnizon Komutanı Albay Cenk Baburşah, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Özkan Gürdoğan, CHP Burdur Milletvekili Dr. Mehmet Göker, Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç,Emniyet Müdürü Ümit Bitirik,Siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve öğrenciler katıldı.

Burdur Valiliği tarafından düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında yarın saat 09.30'da valilik makamında tebriklerin kabulü yapılacak ardından da saat 10.00'da ise Burdur Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama ve resmi geçit töreni düzenlenecek.

Kaynak: İHA