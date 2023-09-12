Burdur’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü trafik levhasına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Burdur'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün trafik levhasına çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında 1 kişi öldü 1 kişi de yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Burdur’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü trafik levhasına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Burdur'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün trafik levhasına çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında 1 kişi öldü 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Burdur'un Tefenni ilçesi Korkuteli kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çavdır'dan Burdur istikametine doğru seyir halinde olan yabancı uyruklu Raid El Hudur(22) idaresindeki 06 DCP 801 plakalı kamyonet Korkuteli kavşağına geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan trafik levhasına çarparak devrildi. Kazada sürücü ve yolcu koltuğunda oturan Ümran Hamduş(35) yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında Tefenni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Ümran Hamduş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Ümran Hamduş'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Tefenni Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken yolda bulunan kamyonet çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Burdur’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü trafik levhasına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Burdur’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü trafik levhasına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Burdur’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü trafik levhasına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Burdur’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü trafik levhasına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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